Les valeurs technologiques taïwanaises et sud-coréennes s'effondrent alors que les investisseurs se préparent à un test sur l'IA

par Roshan Thomas

Les valeurs technologiques taïwanaises et sud-coréennes ont été sous pression lundi, donnant le ton à un marché boursier asiatique en baisse à l'approche d'une semaine décisive pour le secteur de l'IA, marquée par la publication des résultats de Nvidia et l'introduction en bourse attendue d'Anthropic.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents d'Asie .MIMS00000PUS reculait de 2,4 %, plombé par une baisse d'environ 3 % du KOSPI sud-coréen .KS11 et un recul de 4,6 % de l'indice de référence taïwanais .TWII , qui avait chuté de plus de 5 % plus tôt dans la journée.

La publication mardi des résultats de Nvidia NVDA.O constituera le premier test majeur pour la société sous sa nouvelle direction, tandis que l'entrée en bourse d'Anthropic, prévue plus tard dans la semaine, offrira un nouvel aperçu de l'intérêt des investisseurs pour les entreprises liées à l'IA.

Les actions des principaux fabricants de puces, SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS , ont chuté respectivement de 5,7 % et 3,1 %, tandis que celles de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW ont reculé de 3,8 %.

" Les cours de Samsung, SK Hynix et TSMC dépendent en grande partie du carnet de commandes de Nvidia et des dépenses d'investissement dans l'IA qui le sous-tendent; ainsi, une baisse de Nvidia modifie les prévisions de bénéfices et déclenche des ventes de la part des investisseurs étrangers," a déclaré Inki Cho, stratège senior des marchés financiers chez Exness, une plateforme de trading en ligne.

Au-delà de la vague de ventes provoquée par le secteur technologique, l'indice boursier philippin .PSI a chuté de 2,5 %, atteignant son plus bas niveau depuis fin mai 2020.

L'aversion mondiale au risque s'est heurtée à un contexte national fragile aux Philippines, où le ralentissement de la croissance, l'inflation élevée et la faiblesse du peso pesaient sur les bénéfices, tandis que les positionnements liés à l'indice MSCI ont accentué la pression à la vente, a déclaré Glenn Yin, directeur de la recherche chez ACCM.

Ailleurs, les actions singapouriennes .STI ont reculé de 0,4 %, tandis que les actions malaisiennes .KLSE ont progressé de 0,6 %.

Les actions thaïlandaises .SETI ont reculé de 0,7 % après que la croissance économique du troisième trimestre , à 2,9 %, s'est avérée inférieure aux attentes du marché.

En Indonésie, les actions .JKSE ont perdu 1,1 %, tandis que la roupie IDR= a frôlé le plus bas historique de 18.255 pour un dollar américain atteint la semaine dernière.

Les actifs indonésiens sont sous pression cette année, les investisseurs étant préoccupés par le programme économique du président Prabowo Subianto, le départ de responsables économiques clés et la démission du vice-président Gibran Rakabuming Raka .

Ces inquiétudes se sont accentuées vendredi après que FTSE Russell a prolongé son examen des mesures de transparence des données relatives aux actionnaires en Indonésie. Cette décision a renforcé le malaise des investisseurs après que MSCI a averti qu'il pourrait dégrader de deux crans la notation du marché boursier du pays.

Dans ce contexte, les devises régionales se sont également affaiblies, tandis que l'indice du dollar =USD progressait légèrement.

La roupie a perdu plus de 8 % face au dollar cette année, ce qui la met en passe d'enregistrer sa plus mauvaise performance annuelle depuis 2015.

Cette pression soutenue a mis à l'épreuve la détermination de la Banque d'Indonésie, l'incitant à intervenir à plusieurs reprises et à prendre d'autres mesures de stabilisation. Les investisseurs attendent désormais la réunion de politique monétaire de la banque centrale prévue mercredi, les anticipations penchant clairement en faveur d'une nouvelle hausse des taux.

Le dollar taïwanais TWD=TP a glissé à 32,951 pour un dollar, oscillant près du niveau de 32,963 atteint le 5 novembre, son plus bas depuis avril 2025.

Le dollar de Singapour SGD= et le ringgit malaisien MYR= ont chacun perdu 0,1 %. Le won sud-coréen KRW= s'est affaibli à 1 335,84 pour un dollar américain.

POINTS FORTS:

** Rendement de référence indonésien à 10 ans à 7,607 %

** L'économie japonaise se contracte de manière inattendue alors que l'inflation pèse sur le pouvoir d'achat des ménages

** Jensen Huang évoque son retour en tant que directeur général de Nvidia avec ses alliés, selon le FT

Indices boursiers et devises asiatiques à 03h48 GMT PAYS RIC DEVISES % QUOTIDIEN DE CHANGE % depuis le début de l'année INDICE ACTIONS % QUOTIDIEN ACTIONS % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE Japon JPY= +0,05 -1,84 .N225 -1,80 19,27 Chine CNY=CFXS +0,03 +4,75 .SSEC -0,39 -8,79 Inde INR=IN +0,12 -4,53 .NSEI 0,00 -3,77 Indonésie IDR= -0,36 -8,68 .JKSE -1,13 -38,89 Malaisie MYR= -0,10 -0,81 .KLSE 0,61 -5,23 Philippines PHP= -0,14 -7,89 .PSI -2,49 -9,89 Corée du Sud KRW= -0,07 +7,75 .KS11 -2,89 21,91 Singapour SGD= -0,05 -0,21 .STI -0,36 12,20 Taïwan TWD=TP -0,37 -4,62 .TWII -4,62 43,83 Thaïlande THB= +0,15 -7,04 .SETI -0,72 18,60

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