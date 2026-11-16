Les valeurs technologiques taïwanaises et sud-coréennes chutent à l'approche de tests décisifs dans le domaine de l'IA

par Roshan Thomas

Les valeurs technologiques taïwanaises et sud-coréennes ont chuté lundi, entraînant les marchés boursiers asiatiques à la baisse à l'approche d'une semaine cruciale pour le secteur de l'IA, tandis que les actions philippines ont plongé à leur plus bas niveau depuis plus de six ans.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents d'Asie .MIMS00000PUS a chuté de plus de 3 %, entraîné à la baisse par un recul de 6 % de l'indice boursier de référence taïwanais .TWII et une baisse de 3,6 % du KOSPI sud-coréen .

La publication mardi des résultats de Nvidia NVDA.O constituera le premier test majeur pour la société sous sa nouvelle direction, tandis que l'entrée en bourse d'Anthropic, prévue plus tard dans la semaine, offrira un nouvel aperçu de l'intérêt des investisseurs pour les entreprises liées à l'IA.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW a chuté de 5,7 %, tandis que les fabricants de puces sud-coréens SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS ont respectivement reculé de 7,9 % et 4,5%.

“Les cours de Samsung, SK Hynix et TSMC dépendent en grande partie du carnet de commandes de Nvidia et des dépenses d'investissement en IA qui le sous-tendent; ainsi, une baisse de Nvidia modifie les prévisions de bénéfices et déclenche des ventes de la part des investisseurs étrangers”, a déclaré Inki Cho, stratège senior des marchés financiers chez Exness, une plateforme de trading en ligne.

Au-delà de la vague de ventes provoquée par le secteur technologique, les actions philippines .PSI ont chuté de 2,6%, atteignant leur plus bas niveau depuis fin mai 2020.

Un ralentissement économique inattendu et une reprise de l'inflation , alimentée par le conflit prolongé avec l'Iran, ont pesé sur le moral des investisseurs, soulignant les défis auxquels est confrontée cette économie tirée par la consommation et dépendante des importations.

En Indonésie, les actions .JKSE ont perdu 0,7 %, tandis que la roupie IDR= a atteint un plus bas historique à 18 270 pour un dollar américain.

Les actifs indonésiens sont sous pression cette année, les investisseurs étant préoccupés par le programme économique du président Prabowo Subianto, le départ de responsables économiques clés et la démission du vice-président Gibran Rakabuming Raka .

Ces inquiétudes se sont accentuées vendredi après que FTSE Russell a prolongé son examen des mesures de transparence des données relatives aux actionnaires en Indonésie. Cette décision a renforcé le malaise des investisseurs après que MSCI a averti qu'il pourrait dégrader de deux crans la notation du marché boursier du pays.

La roupie a perdu plus de 8 % face au dollar cette année, ce qui la met en passe d'enregistrer sa plus mauvaise performance annuelle depuis 2015.

Cette pression soutenue a mis à l'épreuve la détermination de la Banque d'Indonésie, l'incitant à intervenir à plusieurs reprises et à prendre d'autres mesures de stabilisation. Les investisseurs attendent désormais la réunion de politique monétaire de la banque centrale prévue mercredi, les anticipations penchant clairement en faveur d'une nouvelle hausse des taux.

Les actions thaïlandaises ont reculé de 0,4 % après que la croissance économique du troisième trimestre , à 2,9%, s'est avérée inférieure aux attentes du marché. Le baht THB=TH est resté pratiquement inchangé.

Par ailleurs, le gouvernement thaïlandais va accélérer ses dépenses au quatrième trimestre afin de porter la croissance économique au-dessus de 2,5 % cette année, a déclaré le ministre des Finances .

Ailleurs, les devises régionales se sont affaiblies alors que l'indice du dollar =USD progressait légèrement.

Le dollar taïwanais a glissé à 32,943 pour un dollar, oscillant près du niveau de 32,963 atteint le 5 novembre, son plus bas niveau depuis avril 2025.

Le dollar de Singapour et le ringgit malaisien MYR= ont chacun perdu 0,1 %. Le won sud-coréen KRW= s'est affaibli à 1 335,35 pour un dollar américain.

POINTS FORTS:

** Taux de référence indonésien à 10 ans à 7,607 %

** L'économie japonaise se contracte de manière inattendue alors que l'inflation pèse sur le pouvoir d'achat des ménages

** Jensen Huang évoque son retour en tant que directeur général de Nvidia avec ses alliés, selon le FT

Indices boursiers et devises asiatiques à 06 h 49 GMT PAYS Code RIC FX % QUOTIDIEN DU COURS DE CHANGE % depuis le début de l'année INDICE ACTIONS % QUOTIDIEN ACTIONS % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE Japon JPY= +0,06 -1,83 .N225 -2,42 18,52 Chine CNY=CFXS +0,04 +4,77 .SSEC -1,12 -9,45 Inde INR=IN +0,18 -4,47 .NSEI 0,42 -3,37 Indonésie IDR= -0,38 -8,71 .JKSE -0,65 -38,59 Malaisie MYR= -0,12 -0,83 .KLSE 0,42 -5,40 Philippines PHP= -0,16 -7,91 .PSI -1,71 -9,17 Corée du Sud KRW= +0,02 +7,85 .KS11 -3,59 21,03 Singapour SGD= -0,07 -0,24 .STI -0,65 11,87 Taïwan TWD=TP -0,29 -4,54 .TWII -6,03 41,70 Thaïlande THB=TH -0,04 -7,21 .SETI -0,39 19,00

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