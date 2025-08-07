Les valeurs technologiques soutiennent les gains de Wall Street dans l'espoir d'une exemption tarifaire

Indices en hausse: Dow 0,6 %, S&P 500 0,6 %, Nasdaq 0,84 %

Apple progresse grâce à une promesse de fabrication de 100 milliards de dollars qui atténue les craintes liées aux tarifs douaniers

Eli Lilly chute après des résultats tardifs concernant un médicament oral pour la perte de poids

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage atteignent leur niveau le plus élevé depuis un mois

Les principaux indices de Wall Street ont progressé jeudi, portés par l'espoir que les géants de la technologie puissent échapper aux nouveaux tarifs douaniers du président Donald Trump sur les importations de puces.

Les actions d'Apple AAPL.O ont grimpé de 2,4 %, après avoir augmenté de 5,1 % et mené les gains à Wall Street lors de la séance précédente, après que M. Trump a déclaré que le fabricant de l'iPhone investirait 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis, portant son engagement total à 600 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.

M. Trump a également annoncé des droits de douane d'environ 100 % sur les importations de semi-conducteurs, mais a précisé qu'ils ne s'appliqueraient pas aux entreprises qui fabriquent aux États-Unis ou qui se sont engagées à le faire.

Les actions des fabricants de puces Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O ont augmenté de 1,3 % chacune, tandis que leur homologue Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 3 %.

Le secteur technologique .SPLRCT a été le plus performant, gagnant 1,1 %, tandis que le secteur des soins de santé .SPXHC est tombé en bas de l'échelle.

Eli Lilly LLY.N a chuté de 11,2 % après avoir communiqué des données sur concernant son médicament oral de dernière phase pour la perte de poids. Le fabricant de médicaments a également relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

À 9:36 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 263,08 points, soit 0,60 %, à 44 456,20, le S&P 500

.SPX a gagné 37,82 points, soit 0,60 %, à 6 382,88 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 177,85 points, soit 0,84 %, à 21 347,27.

Les droits de douane plus élevés de 10 % à 50 % imposés par Trump à des dizaines de partenaires commerciaux sont entrés en vigueur jeudi.

De nouveaux signes d'un marché du travail chancelant - en particulier après un rapport décevant sur les salaires de juillet - ont alimenté la spéculation selon laquelle la Réserve fédérale pourrait bientôt lancer un cycle de réduction des taux.

L es nouvelles données montrent que les demandes d'allocations chômage se sont élevées à 226 000 pour la semaine du 2 août, dépassant les attentes des économistes qui tablaient sur 221 000.

"Cela valide certainement l'augmentation des demandes d'allocations chômage que nous avons constatée, ce qui correspond également à la faiblesse que nous avons constatée dans le rapport sur l'emploi", a déclaré Ben Laidler, responsable de la stratégie des actions chez Bradesco BBI.

"Le message est clair: l'économie ralentit. Elle ne se dirige peut-être pas vers une récession, mais elle ralentit incontestablement"

Les traders parient désormais presque entièrement sur une baisse des taux en septembre, avec au moins deux mouvements attendus cette année, a montré l'outil FedWatch de CME Group.

Les investisseurs sont également attentifs au remplaçant intérimaire de M. Trump pour le gouverneur de la Fed, Adriana Kugler, dans les prochains jours, alors que l'on s'attend à ce que le candidat soit une colombe politique qui favorisera probablement une baisse des taux d'intérêt.

La démission de Mme Kugler laisse un poste vacant au sein du conseil d'administration de la Fed, composé de sept membres et dirigé par le président Jerome Powell, que M. Trump a critiqué à plusieurs reprises pour ne pas avoir réduit les coûts d'emprunt. Le mandat de M. Powell doit prendre fin en mai.

Pendant ce temps, le fabricant de puces Intel INTC.O a perdu 0,7 % après que Trump a demandé la démission de son directeur général , déclarant que "le directeur général d'Intel est très conflictuel et devrait démissionner immédiatement."

Le barrage des bénéfices du deuxième trimestre s'est poursuivi à plein régime. DoorDash DASH.O a dépassé les estimations de revenus et a prévu une valeur brute des marchandises plus élevée que prévu pour le trimestre en cours. Ses actions ont bondi de 4,9 %.

Datadog DDOG.O a gagné 6,2 % après avoir dépassé les estimations de pour les résultats du deuxième trimestre.

Airbnb ABNB.O a chuté de 8,4 % après que la société a prévu une croissance plus lente pour le second semestre de l'année .

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 4,32 contre 1 sur le NYSE et de 2,32 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux sommets et 28 nouveaux planchers.