Les valeurs technologiques s'envolent alors que les résultats de Micron apaisent les craintes liées à l'IA ; le pétrole poursuit sa chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les premières heures de cotation en Europe)

* Des résultats exceptionnels contribuent à redonner le moral au secteur de l'IA

* Les anticipations croissantes de hausse des taux soutiennent le dollar

* Le yen frôle son plus bas niveau depuis 40 ans alors que le risque d’intervention plane

* Les cours du pétrole reviennent à leurs niveaux d'avant-guerre alors que des pétroliers transitent par le détroit d'Ormuz

par Alun John et Ankur Banerjee

Les actions ont bondi jeudi après que les résultats et prévisions solides des géants des puces électroniques Micron et Qualcomm ont contribué à relancer la hausse du secteur de l’IA, tandis que le dollar s’est maintenu à un plus haut depuis un an par rapport à ses homologues, malgré une baisse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor. Les marchés asiatiques, fortement orientés vers les technologies, ont fortement progressé après que Micron

MU.O a annoncé mercredi, après la clôture des marchés américains, que ses clients s'étaient engagés à acheter pour 22 milliards de dollars de ses puces mémoire, tandis que Qualcomm QCOM.O prévoit 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour son activité de centres de données d'ici 2029.

L'action Micron a progressé de 18% en pré-ouverture et celle de Qualcomm de 12%. L'indice japonais Nikkei .N225 a bondi de plus de 4%, l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a gagné 5,5%, tandis que les contrats à terme sur l'indice américain Nasdaq 100, à forte composante technologique, qui regroupe à la fois Micron et Qualcomm, ont progressé de 2,2%. NQcv1

Les craintes des investisseurs quant à la surévaluation des entreprises liées à l’IA, après des années de hausse, ont pesé sur les marchés ces derniers jours, entraînant des séances volatiles — le Nasdaq 100 a par exemple chuté de 3,3% mardi.

Mais si les entreprises parviennent à continuer d’afficher de solides résultats, cette vague haussière pourrait se poursuivre.

“Les résultats l’emportent sur tout le reste”, ont déclaré les analystes de Barclays dans une note publiée jeudi.

“Les marchés ne sont pas bon marché. Les investisseurs s’attendent à une croissance des bénéfices à deux chiffres jusqu’en 2027, et la marge de manœuvre en cas de déception s’est réduite.”

“Mais “cher” ne signifie pas nécessairement “mauvais”. Les actions peuvent être pleinement valorisées tout en surperformant si la trajectoire des bénéfices se maintient.”

L’Europe compte moins de valeurs technologiques, et l’

.STOXX STOXX 600 a progressé de 0,44%, bien que le sous-indice technologique ait gagné 2%. .SX8P

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé de 0,8%.

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LE PÉTROLE RETROUVE SES NIVEAUX D’AVANT LA GUERRE À MESURE QUE LES PÉTROLIERS QUITTENT LE DÉTROIT D’HORMUZ

L’autre fait marquant sur les marchés mondiaux concernait le pétrole: les cours ont poursuivi leur baisse jeudi, les pétroliers bloqués ayant quitté le détroit d’Ormuz à la suite d’un accord initial visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, apaisant ainsi les craintes liées à l’approvisionnement. O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 1,2% à 72,8 dollars le baril. Ils ont perdu 10% cette semaine, effaçant ainsi tous les gains enregistrés depuis le début de la guerre.

Le West Texas Intermediate américain CLc1 a reculé de 1,1% à 69,36 dollars le baril.

Le recul des cours du pétrole pourrait contribuer à réduire certaines pressions inflationnistes, ce qui a entraîné une remontée des obligations d’État tant aux États-Unis qu’en Europe. Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a progressé de 1 point de base jeudi, après avoir chuté de plus de 9 points de base la veille. US10YT=RR Le rendement des obligations allemandes à 10 ans est resté stable, mais a reculé de 11 points de base depuis le début de la semaine, les opérateurs s’interrogeant sur la possibilité d’un nouveau relèvement des taux par la Banque centrale européenne cette année. Celle-ci avait relevé ses taux plus tôt ce mois-ci.

DE10YT=RR Kenneth Broux, responsable de la recherche sur les devises et les taux d’intérêt chez Société Générale, a déclaré que les obligations à plus longue échéance avaient surperformé car les opérateurs s’empressaient de se débarrasser de leurs positions anticipant une hausse des rendements, tout en précisant que cette tendance “s’arrêterait net si l’inflation PCE américaine s’avérait élevée aujourd’hui”.

Ces données devraient montrer que les prix sous-jacents ont augmenté de 0,3% en mai, portant le taux annuel à 3,4%. L’inflation globale est estimée à 0,5% pour le mois et à 4,1% en glissement annuel. Si ces chiffres se confirment, cela pourrait renforcer les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année, ce qui a déjà entraîné une baisse des rendements américains moins marquée qu’ailleurs et soutenu le dollar.

L’euro s’échangeait en dernier lieu à 1,1367 dollar, soit un cheveu au-dessus de son plus bas niveau depuis 13 mois atteint mercredi, tandis que le yen japonais JPY= est proche de son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar, au bord d’une nouvelle intervention de Tokyo après que la dernière vague d’interventions vers le mois de mai n’ait pas réussi à endiguer la chute de cette monnaie fragile. FRX/

Le yen s’échangeait en dernier lieu à 161,79 pour un dollar américain, non loin du plus bas niveau depuis deux ans qu’il a atteint la semaine dernière. Une cassure sous les 161,96 entraînerait le yen à son plus bas niveau depuis 1986.

Le raffermissement du dollar a pesé sur l’or, dont le cours

XAU= a chuté sous la barre des 4.000 dollars l’once pour la première fois en 2026. L’or au comptant s’échangeait en dernier lieu à 3.995 dollars l’once, oscillant près de son plus bas niveau depuis novembre. GOL/