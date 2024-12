Les valeurs technologiques plombent Wall Street

(AOF) - Les marchés actions américains font l'objet de prises de bénéfices et en particulier les valeurs technologiques. Le rendement du 10 ans américain a reflué sous 4,60%, mais il gagne encore 1,1 point de base à 4,593%. Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial plus important que prévu en novembre Vers 17h40, le Dow Jones perd 0,83% à 42968,22 points tandis que le Nasdaq Composite recule de 1,88% à 19644,93 points. Les volumes sont faibles en raison de l'absence de nombreux opérateurs à deux séances de la fin de l’année boursière.

Si les "megacaps" américaines pèsent aujourd'hui sur la tendance, elles ont connu en 2024 une nouvelle année très favorable. Apple, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft et Tesla se sont de nouveau envolées. La firme à la pomme s'approche ainsi les 4000 milliards de dollars de capitalisation, du jamais vu. Le club le plus exclusif de la planète "finance" pourrait accueillir un 8ème membre : Broadcom. Le spécialiste des semi-conducteurs et des logiciels pèse actuellement 1122 milliards de dollars en Bourse.

Les chiffres économiques du jour

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 102,9 milliards de dollars en novembre, un montant supérieur au consensus de 101,3 milliards de dollars et à celui d’octobre 98,3 milliards de dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BioNTech

BioNTech est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé un compromis avec l’université de Pennsylvanie (Penn) dans un litige qui les opposait depuis l’été dernier. L'établissement poursuit le groupe depuis le mois d’août, l’accusant la société d'avoir sous-payé les redevances pour les brevets couvrant la technologie utilisée dans ses vaccins anti-Covid 19. BioNtech pourrait payer jusqu'à 467 millions de dollars à Penn, dont 400 millions de dollars de redevances pour les années civiles 2020-2023.

Outlook Therapeutics

Outlook Therapeutics est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats annuels. La biotech américaine a déclaré une perte nette de 75,4 millions de dollars, soit 4,06 dollars par action de base et diluée, contre 59,0 millions de dollars, pour l'exercice précédent. Au 30 septembre 2024, Outlook Therapeutics disposait de 14,9 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. La biotech développe le Lytenava, approuvé pour le traitement de la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge).

UnitedHealth

Le groupe américain d'assurance-santé UnitedHealth et Amedisys ont accepté de reporter la date butoir leur fusion, selon un document déposé auprès de la SEC. Initialement prévu pour décembre 2024, l'accord a été retardé en raison de difficultés juridiques, notamment une action intentée par le ministère américain de la justice (DOJ). UnitedHealth avait proposé 3,6 milliards de dollars pour s'emparer d'Amedisys.