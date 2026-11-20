** Les valeurs technologiques européennes sont en passe d’enregistrer leur pire semaine depuis six ans, le début d’Anthropic ANT.O n’ayant pas réussi à relancer les échanges sur l’IA
** "L’aversion au risque s’est intensifiée, les investisseurs continuant à dénouer leurs positions surchargées et à réévaluer le contexte macroéconomique général à la suite de l’introduction en Bourse d’Anthropic, qui a battu tous les records" – Preston Pagli, analyste chez Citi
** L'indice technologique de référence européen .SX8P a chuté de 4,5% à 13h36 GMT, atteignant son plus bas niveau depuis six mois et menant les baisses sectorielles; le STOXX 600 .STOXX a reculé de 1,9%
** L'indice a déjà perdu 9,8% cette semaine; il enregistrera sa plus forte baisse hebdomadaire depuis octobre 2020 si cette tendance se confirme
** Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE , STMicro STMPA.PA , BE Semiconductor BESI.AS , ASM International ASMI.AS et Soitec SOIT.PA , ont chuté de 5% à 11%
** D'autres titres liés à l'IA, tels que Nokia NOKIA.HE , Schneider Electric SCHN.PA , Legrand LEGD.PA et Prysmian PRY.MI , reculent de 4% à 7%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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