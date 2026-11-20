Les valeurs technologiques européennes s'apprêtent à connaître leur pire semaine depuis 2020 en raison d'une vague de ventes liée à l'IA

** Les valeurs technologiques européennes sont en passe d’enregistrer leur pire semaine depuis six ans, le début d’Anthropic ANT.O n’ayant pas réussi à relancer les échanges sur l’IA

** "L’aversion au risque s’est intensifiée, les investisseurs continuant à dénouer leurs positions surchargées et à réévaluer le contexte macroéconomique général à la suite de l’introduction en Bourse d’Anthropic, qui a battu tous les records" – Preston Pagli, analyste chez Citi

** L'indice technologique de référence européen .SX8P a chuté de 4,5% à 13h36 GMT, atteignant son plus bas niveau depuis six mois et menant les baisses sectorielles; le STOXX 600 .STOXX a reculé de 1,9%

** L'indice a déjà perdu 9,8% cette semaine; il enregistrera sa plus forte baisse hebdomadaire depuis octobre 2020 si cette tendance se confirme

** Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE , STMicro STMPA.PA , BE Semiconductor BESI.AS , ASM International ASMI.AS et Soitec SOIT.PA , ont chuté de 5% à 11%

** D'autres titres liés à l'IA, tels que Nokia NOKIA.HE , Schneider Electric SCHN.PA , Legrand LEGD.PA et Prysmian PRY.MI , reculent de 4% à 7%