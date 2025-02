Les valeurs technologiques et la confiance des consommateurs reculent aux Etats-Unis

Zoom est attendu en repli à Wall Street en raison de prévisions annuelles un peu justes. Le groupe américain de vidéoconférence a enregistré au quatrième trimestre, clos fin janvier, un bénéfice net de 367,9 millions de dollars, ou 1,16 dollar par action contre un profit net de 298,8 millions de dollars, soit 95 cents par titre, un an plus tôt. Le bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, s'est établi à 1,42 dollar alors que le consensus le donnait à 1,30 dollar.

Tesla a vu ses ventes dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans l'espace économique européen chuter de 45,2% en janvier 2025 sur un an, à 9 945 unités contre 18 161 en janvier 2024, selon les données publiées mardi par l'Acea, qui représente les constructeurs actifs sur le Vieux Continent. Le chinois SAIC Motors, concurrent dans l'électrique, a par contre vu ses ventes progresser de 36,8% sur la période. En janvier 2025, les ventes de voitures électriques à batterie neuves ont augmenté de 34 % pour atteindre 124 341 unités.

L'administration de Donald Trump serait en train d'esquisser des versions plus strictes des restrictions américaines sur les semi-conducteurs et ferait pression sur ses principaux alliés pour qu'ils intensifient leurs restrictions à l'égard de l'industrie chinoise des puces, affirme Bloomberg. A l'instar de Joe Biden, Donald Trump souhaite limiter les avancées technologiques de Pékin.

A l’occasion d’une journée investisseurs, Paypal a dévoilé ses perspectives à l’horizon 2027. L’entreprise américaine de service de paiement en ligne cible une croissance faible à deux chiffres de son bénéfice par action ajusté. Elle a par ailleurs confirmé son objectif d’une progression de 6% à 10% de son bénéfice par action ajusté cette année. A plus long terme, Paypal cible une progression de plus de 20% de son bénéfice par action ajusté.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 4,5% en décembre en rythme annuel, contre un consensus de 4,4%. Il avait progressé de 4,3% en novembre.

Home Depot s'adjuge 3,40% à 395,40 dollars sur la place new-yorkaise. Si le détaillant d'articles de bricolage a publié des résultats meilleurs qu'attendu au quatrième trimestre, ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année ressortent inférieures aux attentes. La firme dont le siège est situé à Atlanta a indiqué qu'elle anticipait une baisse de 2% de son bénéfice par action ajusté cette année contre une hausse de 4,6% attendue par les analystes. L'impact de tarifs douaniers potentiels, l'incertitude politique et les taux d'intérêt élevés pèsent sur les perspectives de la demande.

(AOF) - Wall Street recule (-0,85% pour le S&P 500) après l'annonce d'une baisse plus forte que prévu de la confiance des consommateurs. Cette statistique vient confirmer le ralentissement de la croissance de la première économie mondiale. Les ménages américains s’inquiètent de l'inflation, mais aussi de la politique économique de Donald Trump, notamment s’agissant des tarifs douaniers. Home Depot échappe à la baisse grâce à ses résultats, permettant au Dow Jones de céder seulement 0,01% à 434560 points. Le Nasdaq Composite recule de 1,71% à 18957 points.

Les valeurs technologiques et la confiance des consommateurs reculent aux Etats-Unis

