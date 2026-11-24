Les valeurs technologiques australiennes progressent alors que la remontée du Nasdaq, tirée par Nvidia, stimule le moral des investisseurs

** Les valeurs technologiques australiennes .AXIJ ont progressé de 3,5 %, enregistrant leur plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 5 novembre

** Les actions américaines ont rebondi pendant la nuit et le Nasdaq, à forte composante technologique, a gagné plus de 6 % après que les investisseurs se sont tournés à nouveau vers les titres liés à l’IA, suite à la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O .N

** Les actions de WiseTech Global WTC.AX et de Xero XRO.AX progressent respectivement de 4 % et 3,9 %.

** Les valeurs technologiques australiennes ont reculé de 18,2 % depuis le début de l'année