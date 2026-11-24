** Les valeurs technologiques australiennes .AXIJ ont progressé de 3,5 %, enregistrant leur plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 5 novembre
** Les actions américaines ont rebondi pendant la nuit et le Nasdaq, à forte composante technologique, a gagné plus de 6 % après que les investisseurs se sont tournés à nouveau vers les titres liés à l’IA, suite à la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O .N
** Les actions de WiseTech Global WTC.AX et de Xero XRO.AX progressent respectivement de 4 % et 3,9 %.
** Les valeurs technologiques australiennes ont reculé de 18,2 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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