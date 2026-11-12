Les valeurs technologiques australiennes emboîtent le pas à Wall Street et atteignent leur plus haut niveau depuis deux mois et demi

** Les valeurs technologiques australiennes .AXIJ ont progressé jusqu’à 3,5 %, atteignant leur plus haut niveau depuis le 31 août, dans le sillage du rebond observé cette nuit à Wall Street .N
** Le Nasdaq, à forte composante technologique, a gagné 1,6 %, les résultats de CoreWeave ayant apaisé les inquiétudes quant à la pérennité du mouvement haussier lié à l’IA
** Xero XRO.AX progresse jusqu’à 12 %, atteignant son plus haut niveau depuis le 4 septembre grâce à la hausse de son chiffre d’affaires au premier semestre
** Les actions de NextDC NXT.AX et de Life360 360.AX , cotée à l'ASX, ont progressé respectivement de 1,9 % et 2,4 %
** L'indice AXIJ recule de 14,3 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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