Les valeurs technologiques australiennes emboîtent le pas à Wall Street et atteignent leur plus haut niveau depuis deux mois et demi

** Les valeurs technologiques australiennes .AXIJ ont progressé jusqu’à 3,5 %, atteignant leur plus haut niveau depuis le 31 août, dans le sillage du rebond observé cette nuit à Wall Street .N

** Le Nasdaq, à forte composante technologique, a gagné 1,6 %, les résultats de CoreWeave ayant apaisé les inquiétudes quant à la pérennité du mouvement haussier lié à l’IA

** Xero XRO.AX progresse jusqu’à 12 %, atteignant son plus haut niveau depuis le 4 septembre grâce à la hausse de son chiffre d’affaires au premier semestre

** Les actions de NextDC NXT.AX et de Life360 360.AX , cotée à l'ASX, ont progressé respectivement de 1,9 % et 2,4 %

** L'indice AXIJ recule de 14,3 % depuis le début de l'année