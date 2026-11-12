 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs technologiques australiennes emboîtent le pas à Wall Street et atteignent leur plus haut niveau depuis deux mois et demi
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 04:06

Ajouter Boursorama à vos sources

** Les valeurs technologiques australiennes .AXIJ ont progressé jusqu’à 3,5 %, atteignant leur plus haut niveau depuis le 31 août, dans le sillage du rebond observé cette nuit à Wall Street .N

** Le Nasdaq, à forte composante technologique, a gagné 1,6 %, les résultats de CoreWeave ayant apaisé les inquiétudes quant à la pérennité du mouvement haussier lié à l’IA

** Xero XRO.AX progresse jusqu’à 12 %, atteignant son plus haut niveau depuis le 4 septembre grâce à la hausse de son chiffre d’affaires au premier semestre

** Les actions de NextDC NXT.AX et de Life360 360.AX , cotée à l'ASX, ont progressé respectivement de 1,9 % et 2,4 %

** L'indice AXIJ recule de 14,3 % depuis le début de l'année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

COREWEAVE
60,7700 USD NASDAQ +24,71%
LIFE360
44,6600 USD NASDAQ +6,38%
LIFE360 CDI
13,4100 USD OTCBB 0,00%
NASDAQ Composite
25 466,19 Pts Index Ex +1,60%
XERO
49,5200 USD OTCBB +4,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,66 -0,87%
CAC 40
8 332,87 +0,66%
Or
3 979,145 -0,22%
EUR/USD SPOT
1,1074 -0,13%
NVIDIA
173,73 +2,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank