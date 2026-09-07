Les valeurs technologiques asiatiques remontent, tandis que les autres hésitent face à la hausse du prix du pétrole

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(Mise à jour des cours en après-midi en Asie)

* Le Nikkei tire l'Asie vers le haut, les contrats à terme de Wall Street marquent une pause en raison des jours fériés

* Le pétrole progresse alors que les États-Unis et l'Iran s'échangent des coups

* L'IPC américain pourrait faire pencher la balance en faveur ou contre une hausse des taux de la Fed

* La BCE devrait certainement relever ses taux, l’attention se porte sur la possibilité d’autres hausses

par Wayne Cole

Les valeurs technologiques asiatiques ont rebondi lundi, le rapport solide sur l’emploi américain ayant été perçu comme un signe positif pour la croissance mondiale, même s’il a réduit les chances d’une hausse des taux d’intérêt, tandis que le pétrole a légèrement progressé après que les États-Unis et l'Iran ont attaqué des navires dans le Golfe.

Téhéran a déclaré qu’il annoncerait dans les prochains jours la mise en place d’une zone d’exclusion au large du détroit d’Ormuz, après que les forces américaines ont frappé trois pétroliers iraniens et que le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a lancé des missiles balistiques sur deux navires de la marine américaine.

En conséquence, le Brent a grimpé de 1,1 % pour atteindre 97,37 dollars le baril LCOc1 , après avoir bondi de près de 8 % la semaine dernière, tandis que le brut américain a progressé de 1,2 % à 92,57 dollars le baril CLc1 .

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les prix du gazole , qui ont atteint des niveaux records la semaine dernière. Le gazole est le carburant le plus important pour les transports, le transport maritime, l’agriculture et l’industrie.

Cette poussée inflationniste renforce l’importance d’une publication clé sur les prix à la consommation aux États-Unis cette semaine, et constitue l’une des principales raisons pour lesquelles la Banque centrale européenne devrait, selon toute vraisemblance, relever ses taux à 2,75 % jeudi. Les contrats à terme laissent également entrevoir une probabilité de 75 % qu’une nouvelle hausse, à 3,0 %, intervienne d’ici décembre. 0#EURIRPR

Le risque de déclarations bellicistes de la BCE après le relèvement des taux devrait maintenir les actions européennes sur le qui-vive lundi. Les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50

STXEc1 , sur le DAX FDXc1 et sur le FTSE FFIc1 étaient tous en baisse de 0,1 %.

À Wall Street, un jour férié aux États-Unis a entraîné un faible volume de transactions: les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont reculé de 0,1 %, tandis que ceux sur le Nasdaq

NQc1 ont progressé de 0,1 %.

L'un des points clés de cette semaine sera la publication vendredi de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain du mois d'août, pour lequel les prévisions médianes tablent sur une hausse de 0,2 % de l'IPC sous-jacent, avec un risque de 0,3 %.

En Asie, l’engouement pour les valeurs technologiques a permis à l’indice japonais Nikkei .N225 de rebondir de 2,0 %, après avoir perdu un montant similaire la semaine dernière, tandis que l’indice sud-coréen .KS11 a progressé de 4,3 %.

Certains traders ont souligné les perspectives extrêmement optimistes de Goldman Sachs, qui prévoit une nouvelle hausse de 75 % du Kospi jusqu’à 12 000 points, même s’il s’agit là d’une prévision de longue date.

Les valeurs phares chinoises .CSI300 ont progressé de 0,2 %, dans un climat de soulagement après l’annonce que le ministère chinois des Finances allait mener une injection de capitaux totalisant 54 milliards de dollars au profit des assureurs et des banques d’État.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a grimpé de 1,5 %.

La hausse des rendements obligataires continue de peser sur les valorisations boursières, les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR se situant à 4,7840 %, soit près de leur plus haut niveau depuis fin 2023. Un indice des prix à la consommation (IPC) élevé pourrait bien voir les rendements se rapprocher de la barre psychologique des 5,0 %.

Pour la Réserve fédérale , le rapport optimiste sur l’emploi de la semaine dernière a conduit les marchés à tabler sur une probabilité de 58 % d’une hausse des taux lors de sa réunion du 16 septembre, et de 70 % pour une hausse en octobre.

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LES BANQUES CENTRALES « EN ACTION »

Bruce Kasman, responsable mondial des études économiques chez JPMorgan, table sur une hausse de 0,21 % de l’IPC sous-jacent, ce qui, selon lui, serait suffisamment faible pour inciter la Fed à maintenir ses taux inchangés, ne serait-ce que pour l’instant.

De même, les marchés tablent sur une probabilité de 75 % que la Banque du Japon relève ses taux d’un quart de point lors de sa réunion du 18 septembre, avec une probabilité de 60 % qu’elle procède à un nouveau relèvement d’ici décembre. 0#JPYIRPR

“La patience dont ont fait preuve les banques centrales face au choc énergétique a soutenu les cours des actifs et le cycle du crédit,” a déclaré M. Kasman. “Cependant, les banques centrales passent désormais à l’action.”

“Nous prévoyons deux nouvelles hausses de la part de la BCE et de la Banque du Japon avant la fin de l’année,” a-t-il ajouté. “Il y a également de solides arguments en faveur d’une intervention plus précoce et plus agressive de la Fed que ne le prévoit notre scénario de base, qui table sur une hausse en décembre.”

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar n’a enregistré qu’une légère hausse à la suite de la publication du rapport sur l’emploi, les inquiétudes liées à la dette américaine en constante augmentation et les incertitudes politiques érodant le pouvoir d’achat de la devise.

Le président Donald Trump a fait sensation vendredi en avertissant qu’il mettrait fin aux échanges commerciaux avec les pays affichant un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis si la Fed ne baissait pas les taux d’intérêt comme il le souhaitait.

L’indice du dollar =USD s’établissait à 99,135, non loin de ses plus bas récents à 98,558. L’euro s’est maintenu à 1,1610 dollar EUR=EBS , à proximité de son plus haut d’août à 1,1711 dollar.

La monnaie unique a connu ses propres turbulences politiques, le parti d’extrême droite « Alternative pour l’Allemagne » (AfD) s’étant hissé dimanche à la première place lors des élections régionales en Saxe-Anhalt, même s’il n’a pas obtenu la majorité.

Le dollar s’est légèrement affaibli à 156,04 yens JPY=EBS , et continue de menacer le seuil de soutien majeur de 155,00 après avoir perdu 2,4 % la semaine dernière, alors que le yen s’est raffermi sur fond de spéculations concernant un resserrement monétaire plus agressif de la Banque du Japon.

Du côté des matières premières, l’or a reculé de 0,3 % à 4 411 dollars l’once XAU= , après avoir trouvé un support à 4 282 dollars la semaine dernière. GOL/