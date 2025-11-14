Les valeurs technologiques américaines tentent de se reprendre

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en ordre dispersé après un début de séance en repli. La prudence est de mise alors que les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed en décembre. Alors que les craintes à propos du niveau élevé des valeurs liées à l'intelligence artificielle ont pesé sur le Nasdaq Composite au cours des 3 dernières séances, l'indice rebondit de 0,45% à 22 973,47 points. En revanche, le Dow Jones perd 0,30% à 47314,15 points. Le rendement du 10 ans est également reparti à la hausse, à 4,13%.

L'action Apple (+0,49% à 274,30 dollars) se glisse parmi les plus fortes progressions de l'indice Dow Jones, soutenu par le succès commercial des iPhone17 en Chine depuis leur lancement. Les ventes de ces nouveaux appareils ont connu une une croissance de 17% en glissement annuel dans ce pays au cours de la période d'un mois suivant leur lancement, selon Counterpoint Research.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Applied Materials

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des profits plus élevés qu'anticipé. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe a enregistré une progression de 10% de son bénéfice net, à 1,897 milliard de dollars, soit 2,38 dollars par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est, lui, ressorti à 2,17 dollars, soit 6 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a reculé de 3%, à 6,8 milliards de dollars, alors que le marché attendait 6,67 milliards de dollars.

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé n'avoir aucun lien, ni affiliation, ni partenariat, avec Mangoceuticals. Auparavant, cette société spécialisée dans le développement, la commercialisation et la vente de produits de santé et de bien-être avait indiqué s'être associée à Eli Lilly et Novo Nordisk pour offrir un accès abordable aux traitements Zepbound et Wegovy pour la gestion de l'obésité. Depuis, Mangoceuticals a publié un nouveau communiqué de presse pour clarifier la situation et a précisé n'avoir aucun lien contractuel avec les deux laboratoires.

Under Amour

Under Amour annonce avoir mis fin à une décennie de partenariat avec la star de la NBA Stephen Curry. L'équipementier sportif prévoit de sortir la Curry 13 – la dernière chaussure issue de la collaboration entre Curry Brand et Under Armour – en février, comme prévu. La société est confrontée à la volatilité des droits de douane et à la faiblesse des dépenses des consommateurs.