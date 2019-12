Les valeurs technologiques américaines en hausse

Les ETFs exposés aux valeurs du secteur technologique aux États-Unis ont progressé de 0,52% en moyenne jeudi 19 décembre. Le marché actions...

Les ETFs exposés aux valeurs du secteur technologique aux États-Unis ont progressé de 0,52% en moyenne jeudi 19 décembre. Le marché actions aux US dans sa globalité est sur ses plus hauts niveaux, malgré la procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump dont la probabilité de réussite reste faible. Les investisseurs préfèrent se concentrer sur les chiffres économiques et les résultats des entreprises. Le segment dédié aux valeurs technologiques américaines sur TrackInsight regroupe 8 ETFs et affiche une performance cumulée depuis le début de l'année impressionnante de 46,29%. La collecte enregistrée via le marché primaire a connu un début d'année difficile mais est de retour en territoire positif depuis début décembre. Elle est désormais de 826 millions de dollars.

