Les valeurs technologiques alimentent le rebond des Bourses européennes

(AOF) - Les marchés européens rebondissent, soutenus par les valeurs technologiques. Non seulement le Nasdaq Composite a nettement progressé vendredi, mais le sous-traitant Foxconn a dévoilé des revenus record au quatrième trimestre. Par ailleurs, l'activité dans le secteur privé en zone euro en décembre n'a pas réservé de mauvaise surprise, même s’il continue de se contracter. A Paris, Imerys est soutenu par ses avancées dans le dossier du talc aux Etats-Unis. Peu après 12 heures, le CAC 40 gagne 0,55% à 7322,27 points tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,69% à 4904,94 points.

Les valeurs européennes appartenant au secteur des semi-conducteurs se distinguent en tête des palmarès. Plus forte hausse du CAC 40, STMicroelectronics gagne 3,96% à 24,41 euros. Son concurrent Infineon (+4,74% à 32,47 euros) domine de son côté le DAX 40 tandis qu’ ASML (+4,51% à 719 euros) occupe la même position au sein de l’indice AEX. Elles bénéficient d’un faisceau de bonnes nouvelles : la nette hausse du Nasdaq, vendredi – grâce en particulier au secteur des puces (+2,83% pour l’indice sectoriel Sox) – et les importants investissements de Microsoft dans les centres de données. Autre nouvelle favorable pour le secteur : le plus important fabricant mondial de produits électroniques en sous-traitance, Foxconn a dévoilé des revenus record au quatrième trimestre et des perspectives robustes pour le premier trimestre.

A Paris, Imerys (+7,74% à 29,50 euros) enregistre une des plus fortes hausses du SBF 120 après une avancée sur la procédure liée à son contentieux dans le talc aux Etats-Unis. Le producteur de minéraux industriels indique que "plus de 90% des plaignants ayant voté pour le plan de réorganisation des entités talc nord-américaines proposé dans le cadre de leur procédure de Chapter 11, ont accepté celui-ci". Imerys fait ainsi référence à une procédure de la loi américaine sur les faillites. Le seuil d'approbation juridiquement requis a été ainsi atteint.

Stifel passe à l'Achat sur le titre Hermès (+1,61% à 2273 euros) contre Conserver avec un nouvel objectif de cours de 2 560 euros (contre 2 150 euros auparavant). "Le différentiel de croissance entre Hermès et le reste du secteur restera important en 2025 (surtout au premier semestre), notamment grâce à un pricing power inexploité, une forte visibilité de la maroquinerie et une clientèle riche et fidèle. Ces attributs devraient permettre à Hermès de protéger ses marges en 2025 mieux que la plupart des sociétés que nous couvrons, en dépit d'une dynamique de couverture de change défavorable", explique le broker.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé français a enregistré une contraction moindre qu’attendu en décembre, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,5 contre un consensus de 46,7 et après 45,9 en novembre. Le PMI des services a progressé à 49,3 en décembre après 46,9 en novembre. Il était attendu à seulement 48,2.

Le secteur privé de la zone euro a enregistré une contraction globalement conforme aux attentes en décembre, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,6 contre un consensus de 49,6 et après 48,3 en novembre. Le PMI des services a progressé à 51,6 en décembre après 49,5 en novembre. Il était attendu à 51,4.

L'indice Sentix de confiance des investisseurs en zone euro est ressorti à -17,7 en janvier, en ligne avec les attentes. Il s'était élevé à 17,5 en décembre.

Le secteur privé allemand a enregistré une contraction globalement conforme aux attentes en décembre, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48 contre un consensus de 47,8 et après 47,2 en novembre. Le PMI des services a progressé à 51,2 en décembre après 49,3 en novembre. Il était attendu à 51. Repassant au-dessus de 50, il a renoué avec la croissance.

En Allemagne, l'inflation en décembre sera publiée à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI composite de S&P Global en décembre sera dévoilé à 15h45 avant les commandes à l'industrie en novembre à 16h00.

Vers 12h00, l'euro avance de 0,29% à 1,0339 dollar.