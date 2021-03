Les valeurs technologiques accélèrent après les déclarations de la BCE

Sur les marchés, les valeurs technologiques telles que Worldline (+4,46%), STMicroelectronics (+3,98%) et Dassault Systèmes (+3,07%) ont dominé le CAC 40. Société Générale (-2,26%), et Crédit Agricole (-1,93%) ont en revanche souffert du reflux des taux longs, le titre de lanterne rouge de l'indice revenant à Renault (-3,29%).

Du côté des publications, les inscriptions hebdomadaires au chômage américain ont surpris favorablement, puisque la semaine passée, 712 000 chômeurs supplémentaires ont été enregistrés, contre 725 000 attendus et après 754 000 la semaine précédente.

Elle s'est toutefois voulu rassurante, affirmant que l'inflation était remontée ces derniers mois "principalement en raison de facteurs temporaires et d'une accélération de l'inflation des prix de l'énergie", et s'est dit prête, le cas échéant à ajuster ses instruments.

La BCE a également relevé ses prévisions d'inflation pour cette année : celle-ci est désormais attendue à 1,5%, contre une précédente estimation de 1%. "Il est possible que l'inflation atteigne 2% en 2021", a déclaré Christine Lagarde, la présidente de la banque centrale, lors de la conférence de presse de cet après-midi.

La journée a été marquée par la très attendue décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, alors que, ces derniers temps, les craintes d'inflations et de surchauffe de l'économie provoquées par les différents plans de relance envoyaient les rendements obligataires vers le haut.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé dans le vert jeudi pour la quatrième séance consécutive. Le CAC 40 a ainsi gagné 0,72% à 6 033,76 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,67% à 3 845,59 points. A Wall Street, en fin d'après-midi le Dow Jones (+1,05%) vole de vers de nouveaux sommets historiques, pendant que les valeurs technologique du Nasdaq (+2,36%) ont remis la marche avant après la stagnation d'hier.

