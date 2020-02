Les valeurs suédoises en progression

Le marché local suédois profite de la tendance haussière qui anime le marché européen.

Les 13 ETFs inclus dans le segment dédié aux actions suédoises sur TrackInsight ont gagné 1,53% en moyenne ce mardi 11 février. Le marché local profite de la tendance haussière qui anime le marché européen depuis plusieurs jours désormais, dopé par le ralentissement du nombre de nouveaux cas de coronavirus en Chine. Depuis le début de l'année, ce segment est en progression de quasi 5% et les investisseurs ont injecté plus de $ 100 millions de nouveaux actifs via le marché primaire. Il représente $ 2,1 milliards d'actifs sous gestion.

