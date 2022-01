Les valeurs pétrolières soutenues par le brut au plus haut depuis octobre 2014

(AOF) - Le secteur pétrolier est en effervescence. Les cours du baril de pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis 2014 en raison de tensions géopolitiques suscitées par l'attaque d'une installation pétrolière Abou Dhabi. Dans ce contexte tendu, Goldman Sachs a estimé qu'un déficit d'offre "étonnement important" pourrait porter le prix du Brent au-dessus des 100 dollars l'an prochain. Le cours du WTI gagne 1,7% à 84,93 dollars tandis que son homologue européen, le Brent, progresse de 1,1% à 87,23 dollars.

Pétrole et parapétrolier

