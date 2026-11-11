Les valeurs pétrolières progressent face à l'incertitude qui plane sur les négociations visant à mettre fin à la guerre en Iran

** Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines progressent alors que les cours du pétrole remontent

** Les cours du pétrole ont progressé d'environ 3% mercredi par rapport aux plus bas niveaux enregistrés depuis deux mois lors de la séance précédente, après que le chef de la sécurité iranienne a déclaré que Téhéran ne permettrait pas qu'une seule particule de matière nucléaire enrichie quitte le pays O/R

** À 15 h 31 GMT, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 gagnaient 2,77 dollars, soit 3,03%, à 94,26 dollars le baril; le brut américain West Texas Intermediate CLc1 progressait de 2,27 dollars, soit 2,64%, à 88,31 dollars

** “Alors que les anticipations d’une amélioration de l’offre au Moyen-Orient et les données baissières sur les stocks américains ont pesé sur le marché, l’incertitude entourant le conflit entre les États-Unis et l’Iran continue d’apporter un certain soutien”, a déclaré un analyste d’ING dans une note

** Le géant pétrolier ExxonMobil XOM.N progresse de 1,3%, tandis que Chevron CVX.N gagne 0,85%

** SM Energy SM.N et Devon Energy DVN.N progressent chacune de plus de 2%

** D'autres producteurs, tels que APA APA.O , Occidental Petroleum OXY.N et EOG Resources EOG.N , progressent de 0,9% à 2%

** Le raffineur PBF Energy PBF.N progresse d'environ 4,7% et Valero Energy VLO.N gagne 2,9%

** Les prestataires de services pétroliers Baker Hughes BKR.O progressent de 3,6%, tandis que SLB SLB.N et Halliburton HAL.N enregistrent respectivement une hausse de 2,1% et 2,8%