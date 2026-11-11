Les valeurs pétrolières progressent face à l'incertitude qui plane sur les négociations visant à mettre fin à la guerre en Iran

** Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines progressent alors que les cours du pétrole remontent
** Les cours du pétrole ont progressé d'environ 3% mercredi par rapport aux plus bas niveaux enregistrés depuis deux mois lors de la séance précédente, après que le chef de la sécurité iranienne a déclaré que Téhéran ne permettrait pas qu'une seule particule de matière nucléaire enrichie quitte le pays O/R
** À 15 h 31 GMT, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 gagnaient 2,77 dollars, soit 3,03%, à 94,26 dollars le baril; le brut américain West Texas Intermediate CLc1 progressait de 2,27 dollars, soit 2,64%, à 88,31 dollars
** “Alors que les anticipations d’une amélioration de l’offre au Moyen-Orient et les données baissières sur les stocks américains ont pesé sur le marché, l’incertitude entourant le conflit entre les États-Unis et l’Iran continue d’apporter un certain soutien”, a déclaré un analyste d’ING dans une note
** Le géant pétrolier ExxonMobil XOM.N progresse de 1,3%, tandis que Chevron CVX.N gagne 0,85%
** SM Energy SM.N et Devon Energy DVN.N progressent chacune de plus de 2%
** D'autres producteurs, tels que APA APA.O , Occidental Petroleum OXY.N et EOG Resources EOG.N , progressent de 0,9% à 2%
** Le raffineur PBF Energy PBF.N progresse d'environ 4,7% et Valero Energy VLO.N gagne 2,9%
** Les prestataires de services pétroliers Baker Hughes BKR.O progressent de 3,6%, tandis que SLB SLB.N et Halliburton HAL.N enregistrent respectivement une hausse de 2,1% et 2,8%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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