Les valeurs pétrolières pénalisées par le repli du pétrole

(AOF) - Chevron, Exxon ou encore ConocoPhilips pourraient débuter la séance sur une note négative. Les cours du baril de WTI sont repassés sous le seuil des 100 dollars pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a trois semaines. L'or noir marque le pas après sa récente envolée. Les investisseurs intègrent également les informations selon lesquelles les Etats-Unis pourraient lever certaines sanctions contre le Venezuela et lui racheter du pétrole. Par ailleurs, le regain de Covid en Chine fait craindre un ralentissement de la demande d'hydrocarbures.

