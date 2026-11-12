Les valeurs mondiales du secteur de l'IA s'effondrent alors que le départ du directeur général de Nvidia aggrave les inquiétudes concernant ce secteur

Les valeurs mondiales liées à l'IA ont chuté jeudi après la démission du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, suite à un scandale qui ne cesse de s'aggraver autour de ses liens, bouleversant la direction du fabricant de puces et faisant peser de nouveaux risques sur un secteur déjà ébranlé par des problèmes de financement et des préoccupations réglementaires.

La directrice financière, Colette Kress, prendra la relève en tant que directrice générale par intérim, le temps que Nvidia trouve un successeur permanent, a indiqué la société.

Pièce maîtresse de l’écosystème de l’IA, le fabricant de puces finance les infrastructures construites autour de ses puces – une stratégie qui a fait l’objet d’un examen minutieux en raison de ses circuits de financement circulaires et qui risque désormais de peser sur le secteur alors que la crise s’aggrave.

L’action Nvidia NVDA.O a chuté de 8,2 % en début de séance, atteignant son plus bas niveau depuis plus de 16 mois, et sa capitalisation boursière s’apprêtait à clôturer sous la barre des 4 000 milliards de dollars pour la première fois depuis juillet 2025.

“Nvidia a été surnommée la “banque de l’IA”. Si l’entreprise doit prendre du recul en raison de la situation actuelle, cela coupera-t-il les financements destinés aux petites entreprises qui en ont besoin? La question reste ouverte”, a déclaré Joe Saluzzi, associé et codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading.

CoreWeave CRWV.O , une entreprise de néocloud soutenue par Nvidia, a chuté de 9,1 % après avoir bondi de plus de 27 % lors de la séance précédente, lorsque ses résultats avaient déclenché un rebond de soulagement sur les valeurs liées à l’IA.

D'autres titres du secteur des néoclouds, notamment IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O , étaient également en baisse. Nebius NBIS.O a chuté de 16,2 % après que la société a indiqué que son chiffre d'affaires pour 2026 se situerait dans la fourchette basse de ses prévisions antérieures.

Nvidia a perdu plus de 550 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis que son conseil d’administration a annoncé dimanche l’ouverture d’une enquête sur les relations entre Huang et une femme d’affaires nommée Alice Huang , soupçonnée d’être une espionne chinoise.

“Les accords d'interdépendance que Nvidia a conclus avec une grande partie du secteur soulèvent la question de savoir si cela a créé davantage de stabilité ou davantage de fragilité. Nous le découvrirons au cours des prochaines semaines, à mesure que toute cette situation se précisera”, a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

Les vendeurs à découvert de Nvidia ont réalisé 9,6 milliards de dollars de bénéfices comptables depuis le début de la semaine, selon la société d’analyse de données ORTEX.

LA VAGUE DE VENTES DANS LE SECTEUR DE L'IA SE POURSUIT APRÈS UNE BRÈVE ACCALMIE

Les fabricants de puces, largement considérés comme l’un des principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA, ont été les plus touchés par la vague de ventes, l’indice des puces de Philadelphie .SOX reculant de 1,3 %.

Marvell Technology MRVL.O , que Huang avait qualifiée en juin de “prochaine entreprise à 1 000 milliards de dollars”, a chuté de 3,8 %. Oracle ORCL.N , géant de l’IA, qui étend ses accords avec Nvidia concernant les puces d’IA pour le cloud, a perdu 2,6 %.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a chuté de 2,5 %, tandis que les sociétés de stockage de données Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O ont reculé respectivement de 6 % et 3,7 %. Les fabricants de produits photoniques Lumentum LITE.O et Coherent COHR.N , ainsi que le fabricant de serveurs d’IA Dell DELL.N , ont reculé de 3 % à 5,1 %.

Le fabricant d’équipements de construction et de production d’électricité Caterpillar CAT.N et le producteur d’électricité Vistra VST.N ont chacun reculé d’environ 0,5 %.

Les actions d’AMD AMD.O et de Broadcom AVGO.O , qui produisent également des puces d’IA et sont en concurrence avec Nvidia, ont toutefois progressé respectivement de 3,7 % et 5,6 %, sur fond d’anticipations selon lesquelles les turbulences chez Nvidia pourraient créer des opportunités pour ses concurrents.

D’autres hyperscalers, notamment Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O et Microsoft MSFT.O , ont également enregistré des hausses comprises entre 0,8 % et 2,7 %.

Les valeurs liées à l’IA ont connu des difficultés et le Nasdaq est entré en correction technique au début du mois après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat, notamment dans des États opposés aux centres de données, ce qui a ravivé les craintes qu’un durcissement de la réglementation ne ralentisse le développement de l’IA.

Les marchés boursiers à forte composante technologique du monde entier ont connu des secousses. Le Japon .N225 et la Corée du Sud .KS11 ont clôturé en baisse de près de 0,7 %. Les valeurs technologiques en Europe .SX8P ont également reculé d’environ 1 %.

Nvidia se négocie à environ 12 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels sur 12 mois, son plus bas niveau depuis novembre 2012, selon les données compilées par LSEG.