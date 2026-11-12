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Les valeurs mondiales de l'IA s'effondrent alors que la crise chez Nvidia accentue la vague de ventes dans le secteur
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 14:08

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par Shashwat Chauhan

Les entreprises liées à l'IA ont chuté jeudi, alors que le scandale autour des affaires de Jensen Huang, directeur général de Nvidia , s'aggrave et menace de bouleverser la direction du fabricant de puces, faisant peser de nouveaux risques sur un secteur déjà ébranlé par des problèmes de financement et de réglementation.

En tant que pièce maîtresse de l’écosystème de l’IA, le fabricant de puces finance les infrastructures construites autour de ses puces – une stratégie qui a fait l’objet d’une attention particulière en raison de ses circuits de financement circulaires et qui risque désormais de peser sur le secteur à mesure que la crise s’aggrave.

Les valeurs liées à l’IA ont connu des difficultés après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat, notamment dans les États opposés à la création de nouveaux centres de données, ce qui a attisé les craintes qu’un durcissement de la réglementation ne ralentisse le déploiement des infrastructures d’IA.

L'action Nvidia NVDA.O a chuté de 7,8 % en pré-ouverture, ce qui pourrait faire passer sa capitalisation boursière sous la barre des 4 000 milliards de dollars pour la première fois depuis juillet 2025, alors que des informations indiquaient que le conseil d'administration était en train de décider s'il fallait évincer Huang.

CoreWeave CRWV.O , une entreprise de « néocloud » soutenue par Nvidia, a chuté de 6 % après avoir bondi de plus de 27 % lors de la séance précédente, lorsque ses résultats avaient déclenché un rebond de soulagement sur les valeurs liées à l’IA.

D'autres titres du secteur du « néocloud », notamment IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O , étaient également en baisse. Nebius NBIS.O a chuté de 10,7 % après avoir publié ses résultats du troisième trimestre.

Nvidia a perdu environ 300 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis que son conseil d’administration a annoncé dimanche l’ouverture d’une enquête sur les relations entre Huang et une femme d’affaires nommée Alice Huang , soupçonnée d’être une espionne chinoise.

"Il est le visage de Nvidia, et Nvidia a joué un rôle central dans le développement de l’IA", a déclaré Jun Bei Liu, gestionnaire de portefeuille en chef chez Ten Cap.

"Et si l’on examine le nombre de nouvelles entreprises de centres de données cloud qui ont été financées dans ce monde de financement circulaire, on constate que c’est pratiquement toutes par Nvidia. Cela a donc des répercussions assez importantes sur ce qui va se passer."

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a reculé de 3,4 %, tandis que les sociétés de stockage de données Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O ont perdu respectivement 5,1 % et 3,2 %. Les fabricants de produits photoniques Lumentum LITE.O et Coherent COHR.N , ainsi que le fabricant de serveurs d’IA Dell DELL.N , ont reculé de 3,3 % à 4,1 %.

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs, telles que Marvell Technology MRVL.O , Intel INTC.O , Arm Holdings ARM.O et Texas Instruments TXN.O , ont reculé de 1,3 % à 2,5 %.

Les actions d’AMD AMD.O et de Broadcom AVGO.O , qui produisent également des puces d’IA et sont en concurrence avec Nvidia, ont toutefois progressé respectivement de 1,7 % et 0,8 %, sur fond d’anticipations selon lesquelles les turbulences chez Nvidia pourraient créer des opportunités pour ses concurrents.

Les marchés boursiers à forte composante technologique du monde entier ont connu des secousses. Le Japon .N225 et la Corée du Sud .KS11 ont clôturé en baisse de près de 0,7 %. Les valeurs technologiques en Europe .SX8P ont également reculé d’environ 1 %.

Les vendeurs à découvert de Nvidia ont réalisé environ 3,8 milliards de dollars de bénéfices comptables à la dernière clôture, et avec la chute du cours de l'action à 163 dollars, ces gains pourraient grimper à environ 6,8 milliards de dollars, selon la société d'analyse de données ORTEX.

Nvidia se négocie à environ 12 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels sur 12 mois, son plus bas niveau depuis novembre 2012, selon les données compilées par LSEG.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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