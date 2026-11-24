Les valeurs minières en baisse, le STOXX stable, Sanofi en hausse

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LES VALEURS MINIÈRES PÈSENT SUR LE MARCHÉ, LE STOXX RESTE STABLE, BRAVO À SANOFI

L'euphorie qui avait envahi les marchés après le retour spectaculaire de Jensen Huang à la tête de Nvidia NVDA.O semble n'avoir duré qu'une journée. Les investisseurs ne se sont toutefois pas précipités vers la sortie.

En Europe, l’indice STOXX 600 .STOXX reculait d’environ 0,1% en début de séance mardi, les investisseurs se tournant vers le rapport sur l’inflation américaine de mercredi, dernier indicateur clé avant la prochaine décision de la Fed sur les taux d’intérêt.

Le secteur des ressources de base .SXPP a mené la baisse, reculant de 2%, les cours du cuivre et de l'or ayant reculé après le rebond de lundi alimenté par Nvidia, compensant ainsi les modestes gains enregistrés ailleurs.

Les secteurs de l’industrie .SXNP et des voyages et loisirs .SXTP ont mené la hausse, progressant tous deux de 0,5%, tandis que le secteur bancaire .SX7P , qui pèse lourd dans l’indice, est resté stable. Le FTSE 100 de Londres est également resté pratiquement inchangé.

Sanofi SASY.PA s’est démarqué, progressant de près de 5% pour atteindre son plus haut niveau depuis un an et déjouant les prévisions d’ouverture à la baisse avant l’ouverture du marché, les investisseurs ayant salué son acquisition, pour 41 milliards de dollars , du laboratoire pharmaceutique américain Insmed INSM.O .

(Danilo Masoni)

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