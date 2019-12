Les valeurs mexicaines continuent leur progression

La bonne performance du segment dédié aux actions mexicaines mise en avant mardi s'est confirmée hier avec une nouvelle progression moyenne.

La bonne performance du segment dédié aux actions mexicaines mise en avant mardi s'est confirmée hier avec une nouvelle progression moyenne de 1,51% pour les 14 ETFs concernés. Fait intéressant, suite à l'annonce des législateurs américains de leur volonté de faciliter les futurs échanges commerciaux avec le Canada et le Mexique, les investisseurs ont de nouveau injecté $ 73,9 millions via le marché primaire ce mercredi 11 décembre. Cela représente la plus forte collecte journalière pour ce segment depuis septembre. Depuis le début de l'année, la performance cumulée se hisse à 9,66% et les investisseurs ont ajouté $ 313 millions supplémentaires dans ces 14 ETFs.

En savoir plus sur les valeurs mexicaines.