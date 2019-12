Les valeurs liées au platine en baisse

Les ETFs cherchant à répliquer les performances des indices de valeurs de platine ont subi une session de marché compliquée vendredi.

Les ETFs cherchant à répliquer les performances des indices de valeurs de platine ont subi une session de marché compliquée vendredi avec une performance journalière négative à -1,77%. Le rallye baissier continue pour le platine avec une performance cumulée sur les 30 derniers jours à -6%. Sur la même période, l'argent est en baisse de 7,5% et la performance cumulée de l'or est à -2,40%. 2019 fut une année volatile pour les valeurs liés au platine. Depuis le début de l'année, les ETFs inclus dans le segment ont progressé en Moyenne de +11,8% et les investisseurs ont créé $525M de nouvelles parts via le marché primaire. 17 fonds répliquant les performances de 3 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $1,8Mds.

