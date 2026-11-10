Les valeurs liées à l'IA reprennent leur baisse après un bref répit

** Les secteurs américains liés à l'IA sont à nouveau sous pression après deux jours de répit, alors que Nvidia et les données faisant état d'une forte inflation ravivent les craintes d'une hausse des taux d'intérêt

** Nvidia NVDA.O devient la troisième entreprise la plus valorisée, cédant les premières places à Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O après la publication d’un rapport indiquant que l'affaire du directeur général Jensen Huang avait permis des livraisons de puces vers la Chine pour un montant de 7,5 milliards de dollars

** Autres fabricants de puces: Micron MU.O recule de 3,3 %, tandis qu’AMD AMD.O progresse de 0,4 %; les néoclouds CoreWeave CRWV.O , Nebius NBIS.O et IREN IREN.O enregistrent des baisses comprises entre 1,9 % et 8,9 %; CoreWeave devrait publier ses résultats après la clôture des marchés

** Fabricants de serveurs : Dell DELL.K , Super Micro SMCI.O et Hewlett Packard HPE.N reculent de 2,2 % à 5,6 %

** Opérateurs de centres de données: Applied Digital APLD.O , Hut 8 Corp HUT.O et Cipher Digital CIFR.O reculent de 2,3 % à 5,7 %

** Entreprises d'infrastructures de centres de données: GE Vernova GEV.N recule de 7,3 %, Constellation Energy CEG.O de 3,9 % et Caterpillar CAT.N de 3,8 %