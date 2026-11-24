information fournie par Reuters • 24/11/2026 à 12:24

Les valeurs liées à l'IA reculent après la forte hausse de Nvidia suite au retour de Huang au poste de directeur général

** Les valeurs liées à l’IA ont reculé mardi après avoir progressé lors de la séance précédente, suite à la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O , marquant ainsi un retour historique

** Huang avait démissionné au début du mois après la révélation de relations extraconjugales, dont l’une aurait impliqué une espionne chinoise présumée

NEOCLOUDS

** CoreWeave CRWV.O recule de 6,4%

** Nebius NBIS.O et Iren IREN.O reculent chacun de 5,8%

** L'ETF Roundhill Neocloud NCLD.O recule de 3,9%

ENTREPRISES DE STOCKAGE DE DONNÉES

** Seagate Technology STX.O recule de 5,4%, Western Digital WDC.O cède 5,1%

** Sandisk SNDK.O recule de 5,5%

FABRICANTS DE SERVEURS

** Dell DELL.N recule de 6,1% et Super Micro SMCI.O de 4,9%

** Hewlett Packard Enterprise HPE.N recule de 11,2% après la publication de ses résultats du quatrième trimestre

OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES

** Core Scientific CORZ.O et Applied Digital APLD.O reculent respectivement de 3,7% et 4,3%, tandis que Hut 8 Corp HUT.O perd 4,6%

TITRES DU SECTEUR OPTIQUE

** Coherent Corp COHR.N , Lumentum Holdings LITE.O et Ciena Corporation CIEN.N ont reculé de 4,3% à 5,8%