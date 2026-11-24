** Les valeurs liées à l’IA ont reculé mardi après avoir progressé lors de la séance précédente, suite à la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O , marquant ainsi un retour historique
** Huang avait démissionné au début du mois après la révélation de relations extraconjugales, dont l’une aurait impliqué une espionne chinoise présumée
NEOCLOUDS
** CoreWeave CRWV.O recule de 6,4%
** Nebius NBIS.O et Iren IREN.O reculent chacun de 5,8%
** L'ETF Roundhill Neocloud NCLD.O recule de 3,9%
ENTREPRISES DE STOCKAGE DE DONNÉES
** Seagate Technology STX.O recule de 5,4%, Western Digital WDC.O cède 5,1%
** Sandisk SNDK.O recule de 5,5%
FABRICANTS DE SERVEURS
** Dell DELL.N recule de 6,1% et Super Micro SMCI.O de 4,9%
** Hewlett Packard Enterprise HPE.N recule de 11,2% après la publication de ses résultats du quatrième trimestre
OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES
** Core Scientific CORZ.O et Applied Digital APLD.O reculent respectivement de 3,7% et 4,3%, tandis que Hut 8 Corp HUT.O perd 4,6%
TITRES DU SECTEUR OPTIQUE
** Coherent Corp COHR.N , Lumentum Holdings LITE.O et Ciena Corporation CIEN.N ont reculé de 4,3% à 5,8%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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