Les valeurs liées à l'IA rebondissent grâce aux perspectives optimistes de Nvidia

** Les valeurs liées à l'IA progressent avant l'ouverture, alors que le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street et revoit à la hausse ses prévisions de croissance annuelle pour 2028

** "Les excellents résultats de Nvidia et ses prévisions solides nous indiquent que tout va bien, du moins à court terme, alors que la recherche d’un directeur général pour l’entreprise se poursuit", déclare Morningstar

** Les résultats de Nvidia renforcent la confiance dans la pérennité de la demande en infrastructures d’IA, même si le sentiment général du marché reste modéré, explique Naeem Aslam, directeur des investissements chez Zaye Capital Markets

PUCES

** Marvell MRVL.O , Applied Materials AMAT.O et Intel INTC.O affichent des hausses comprises entre 2,2% et 4,4%

** Nvidia NVDA.O a progressé de 2,5%, la société prévoyant un chiffre d’affaires de 130 milliards de dollars au quatrième trimestre, à ± 3%, soit au-dessus du consensus des analystes de 125,25 milliards de dollars, et revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour 2028

** Advanced Micro Devices AMD.O progresse de 1,9%

** Broadcom AVGO.O progresse de 2,7%

** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O gagne 3,6%

** Les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O progressent chacune de 2,6%

FABRICANTS DE SERVEURS

** Les fabricants de serveurs Dell DELL.K , Super Micro SMCI.O et Hewlett Packard Enterprise HPE.N progressent de 3,4% à 4,9%

OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES

** IREN IREN.O et TeraWulf WULF.O ont progressé respectivement de 7,5% et 6,3%

** Core Scientific CORZ.O , Hut 8 Corp HUT.O et Cipher Digital CIFR.O ont progressé de 5,4% à 6,2%