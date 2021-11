Les valeurs françaises sont bien décidées à rattraper leur retard

(Crédits photo : - L. Grassin )

Le 12 novembre 2021

Une fois n'est pas coutume, les valeurs européennes prennent depuis peu l'ascendant sur celles cotées à New York. C'est particulièrement vrai pour le CAC 40 qui affiche une belle progression de plus de 8% sur un mois glissant, contre un gain de seulement 4,5% pour le Dow Jones. L'écart est significatif, la situation est suffisamment rare pour être soulignée.

La sur-performance des places européennes s'explique par le retard qu'elles ont accumulé au cours de ces trois dernières années par rapport à la Bourse américaine, alors que l'écart de croissance entre les deux continents a tendance à se réduire (6% vs 5% selon le FMI pour 2021 et 5,2% vs 4,3% l'an prochain). L'inflation devrait rester mieux maîtrisée dans la zone euro (2,1% pour 2021 selon le FMI et 1,8% attendu pour 2022), ce qui devrait éviter à la BCE d'augmenter ses taux directeurs avant la fin de 2022. Rien de commun avec les Etats-Unis, où après la publication d'un taux d'inflation annuel de 6,2% à fin octobre, les paris sont désormais ouverts pour une hausse des taux dès le début de l'an prochain. La publication des résultats trimestriels a aussi montré que le niveau de marge des entreprises françaises est au plus haut depuis la fin des années 50.

Ce contexte favorable nous a incité à renforcer dans le portefeuille PEA Placement Monde la part des actifs investis dans la zone euro. Nous avons ainsi acheté le 3 novembre 2.500 parts de l'ETF BNP Paribas Easy CAC 40. Ce tracker constitue aujourd'hui notre principale ligne de titres, à égalité avec l'ETF Lyxor PEA Dow Jones. Ce choix nous a permis de pleinement bénéficier du franchissement, cette semaine, du seuil des 7.000 points sur l'indice CAC 40.

Dans une optique un peu plus longue, il paraît cependant difficile d'imaginer que la Bourse de Paris continue de monter sans la participation de Wall Street. L'expérience montre en effet que l'impulsion haussière des places européennes passe toujours par l'arrivée des fonds anglo-saxons. Nous profitons aujourd'hui d'un indéniable effet de rattrapage, mais une trop forte correction des indices américains conduirait à des rachats de positions sur tous les grands marchés d'actions. Notre stratégie consiste donc à attendre de voir dans quelle direction évolueront les indices à Wall Street. Cette semaine, les marchés ont été secoué, outre Atlantique, par l'annonce d'un taux d'inflation aux Etats-Unis le plus élevé depuis plus de 30 ans, mais leur réaction est pour l'instant restée modérée.

Une tendance de fond devrait, selon nous, rapidement se dessiner à la Bourse New York. Soit les investisseurs décideront que l'inaction de la Fed face à la hausse des prix devient intenable et ils vont continuer d'anticiper une attitude plus agressive de la part de la banque centrale, ce qui ne manquerait pas de peser sur les cours de Bourse. Soit, ils adoptent un raisonnement plus conciliant en estimant que la Fed ne procédera qu'à une hausse très modérée de ses taux directeurs. Dans ce cas, les taux d'intérêt réels (déduction faite de l'inflation) resteraient durablement négatifs, ce qui inciterait les détenteurs de capitaux à continuer de chercher du rendement du côté des actions. Pour mémoire, le taux directeur de la Fed est toujours fixé à 0,25%, son doublement ne changerait rien aux taux réels qui resteraient toujours lourdement négatifs de plus de 5%.

Avec un taux de progression de 32,3% pour le portefeuille Offensif sur un an glissant et de 31,8% pour le Défensif, nous n'avons pas de difficulté à attendre que la situation s'éclaircisse avant de prendre de nouvelles initiatives.

Bon week-end à tous.