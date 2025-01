Les valeurs françaises comblent une partie de leur retard

Nous restons convaincus que le marché européen, et plus particulièrement le CAC 40, dispose d’un réel potentiel de rattrapage par rapport à l’hécatombe que nous avons connu l’an dernier.

Le marché est, selon l'expression consacrée, « data dependent ». Oubliés les descentes de compte, l'étude des fondamentaux et autres calculs d'actualisation des bénéfices. Les analystes financiers qui faisaient auparavant la pluie et le beau temps en Bourse n'ont qu'à bien se tenir. La tendance boursière est aujourd'hui essentiellement déterminée par les statistiques économiques. La dépendance aux données, dont il est aujourd'hui question, obéit à un rituel bien rodé. Le point de départ de la chaîne de commandement se situe invariablement aux Etats-Unis. Les données concernées sont celles de l'inflation américaine et des chiffres de l'emploi considérés comme un indicateur avancé de l'évolution des prix en raison des craintes de tensions sur les salaires.

L'évolution de l'inflation aux Etats-Unis est primordiale pour la simple raison qu'elle est la principale variable d'ajustement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Le mécanisme est bien connu, si la hausse des prix à la consommation ralentit, la Fed est fondée à baisser ses taux directeurs, avec un impact direct sur le marché obligataire. D'un côté, des taux d'intérêt moins élevés sont synonymes de meilleures conditions de crédit ce qui est bon pour la croissance. De l'autre, ils poussent les actions à la hausse parce qu'il devient moins attrayant d'acheter des obligations, dont le rendement se dégrade. A l'opposé, des taux plus élevés pénalisent l'activité et la Bourse. Le tout en gardant à l'esprit que Wall Street reste, quoi qu'il arrive, le marché directeur au niveau mondial.

Pour s'en convaincre, il suffit de repasser le film de ces derniers jours. Vendredi dernier, catastrophe : les opérateurs prennent connaissance d'un rapport sur l'emploi plus solide qu'attendu qui fait flamber les taux d'intérêt à des niveaux jamais vus depuis l'automne 2023. Il n'en fallait pas plus pour affoler le marché terrorisé à l'idée de voir s'arrêter le processus de baisse des taux directeurs de la Fed. Ce mercredi, changement de décor, l'indice des prix à la consommation (CPI) a accéléré sur un an en décembre à 2,9%. Mais, sur un mois, l'inflation sous-jacente (hors énergie et produits alimentaires) a légèrement reculé pour s'établir à 0,2%, contre un chiffre stable attendu à 0,3%. Cette première diminution depuis le mois de juillet dernier a relancé l'espoir d'une prochaine baisse des taux directeurs outre-Atlantique. Résultat, une envolée des cours à la Bourse de New-York le jour même et, en Europe, le lendemain dès l'ouverture de la séance.

Difficile sur un tel marché de mener sa barque en toute sérénité. Face à l'extrême volatilité des marchés, nous avons ces derniers jours pris une bonne décision et une autre franchement mauvaise. La bonne décision consiste à avoir très nettement renforcé les positions sur le secteur du luxe, avec l'achat le 10 janvier de 40 actions LVMH supplémentaires. Ce secteur, qui avait été très sévèrement attaqué l'an dernier, méritait de bénéficier d'un rattrapage qui se conforte aujourd'hui. Depuis le début de l'année, le portefeuille Défensif surperforme l'indice CAC 40, grâce à nos actions LVMH et Hermès International.

En début de semaine, dans le portefeuille Offensif, nous avons en revanche coupé un peu trop vite les positions prises sur l'ETF Amundi Euro Stoxx 50, ainsi que sur Capgemini et STMicroelectronics. Même chose dans la sélection d'ETF Monde, nous avons vendu trop précipitamment nos trackers indexés sur le CAC 40, l'Euro Stoxx 50 et surtout l'ETF Amundi Stoxx Europe 600 Technology. Résultat, les portefeuilles Offensif et Monde ont accumulé depuis le début de l'année un certain retard par rapport au CAC 40. Alors que les portefeuilles Monde et ISR ont fait la course en tête tout au long de l'année précédente, ils sont aujourd'hui à la traîne.

Quelle stratégie mettre œuvre pour les premières semaines de l'année ?

Nous restons convaincus que le marché européen, et plus particulièrement le CAC 40, dispose d'un réel potentiel de rattrapage par rapport à l'hécatombe que nous avons connu l'an dernier. Au niveau politique, François Bayrou ne fait pas l'unanimité ni dans les médias, ni dans l'opinion publique, mais sa stratégie de recherche d'un consensus remporte un certain succès à l'Assemblée. La motion de censure déposée par la gauche extrême a été rejetée et l'adoption du Budget pour 2025 est en bonne voie, ce qui rassure les marchés. Le redressement des valeurs de luxe a un effet d'entrainement sur toute la cote. Après avoir liquidé une partie des positions prises en tout début d'année par crainte de voir la faiblesse de Wall Street retomber sur la cote française, nous allons revenir sur l‘ouvrage en ciblant un certain nombre de valeurs. Parmi celles-ci figurent toujours le secteur du luxe qui est loin d'avoir comblé son retard. Nous restons également favorables au secteur de l'assurance qui profite d'un retour au calme sur le marché obligataire. Axa reste notre valeur préférée dans le secteur, les géants allemands de la réassurance font également partie de nos favoris. Le réveil des valeurs technologiques européennes sur lesquelles nous avons misé en début d'année peine à se confirmer. Nous suivons de près le secteur, notamment aux Pays-Bas avec les fabricants d'équipement de production de semi-conducteurs ASML et ASM International. Le secteur de l'énergie, porté par la très bonne tenue du prix du pétrole à 81 dollars, constitue une autre piste de diversification.

En dépit de notre propos d'introduction sur la propension du marché à réagir aux seules statistiques d'évolution de l'inflation aux Etats-Unis, nous restons attachés à l'étude des fondamentaux des sociétés. Ceux-ci restent sur une longue et moyenne période le seul déterminant de la performance boursière d'un portefeuille. La période de publication qui s'ouvrira à partir de la semaine prochaine sera entièrement consacrée à l'analyse des performances de chaque société. Avec, à n'en pas douter, un fort impact sur les cours. Plusieurs points seront à surveiller : la capacité des entreprises à préserver leurs marges dans un contexte de croissance plus faible, les gains de change dont devraient bénéficier les groupes les plus engagés à l'export hors de la zone euro et les commentaires des dirigeants sur la dynamique de croissance de l'activité pour les mois à venir.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine