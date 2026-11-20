** Les actions indiennes se redressent après un début de séance morose: le Nifty 50 .NSEI et le Sensex .BSESN progressent de 0,6 %, portés par les secteurs financier et informatique grâce à des entrées de capitaux étrangers record et à des résultats trimestriels encourageants

** En revanche, les autres marchés asiatiques .MISX00000PUS reculent de plus de 3 %, dans le sillage de la baisse enregistrée la nuit dernière à Wall Street, l'entrée en bourse d'Anthropic ANT.O n'ayant pas réussi à restaurer la confiance des investisseurs dans le secteur de l'IA

** “Le sentiment à l'égard de l'Inde s'est nettement amélioré parmi les investisseurs étrangers, grâce à la baisse des prix de l'énergie, à un repli du secteur de l'IA, à de solides résultats et à des perspectives de croissance stable”, expliquent Rahul Bajoria et Smriti Mehra, économistes chez BofA Securities

** Neuf des seize principaux secteurs progressent; l'indice des petites capitalisations .NIFSMCP100 reste stable et celui des moyennes capitalisations .NIFMDCP100 gagne 0,5 %

** Les secteurs à forte pondération que sont les banques .NSEBANK , les services financiers .NIFTYFIN et les banques privées .NIFPVTBNK progressent de 1,3 % à 2,1 %, prolongeant ainsi leur rebond entamé en novembre

** Le secteur des technologies de l'information .NIFTYIT progresse de 2,1 % après avoir perdu 3,2 % au cours des trois dernières séances

** Parmi les valeurs, Max Healthcare MAXE.NS et Apollo Hospitals APLH.NS bondissent respectivement de 3 % et 5,6 % après que Macquarie a relevé deux fois la note de ces deux chaînes hospitalières, invoquant l'amélioration des perspectives de bénéfices

** Le Nifty et le Sensex ont progressé respectivement de 2,2 % et 2,5 % cette semaine, en passe d'enregistrer une quatrième semaine consécutive de hausse

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