** Les valeurs européennes liées à l'IA ont chuté vendredi, dans le sillage d'une forte vague de ventes sur les actions asiatiques des secteurs des semi-conducteurs et des technologies, alors que l'entrée en bourse d'Anthropic ANT.O n'a pas réussi à relancer l'engouement pour l'IA
** "L’aversion au risque s’est intensifiée, les investisseurs continuant à dénouer leurs positions surchargées et à réévaluer le contexte macroéconomique général à la suite de l’introduction en bourse d’Anthropic, qui a battu tous les records", explique Preston Pagli, analyste chez Citi
** L’indice technologique de référence européen .SX8P recule de 3% pour atteindre son plus bas niveau depuis six mois, entraînant les pertes sectorielles dans la région; le STOXX 600 .STOXX est en baisse de 1%
** Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE , STMicro STMPA.PA , BE Semiconductor BESI.AS , ASM International ASMI.AS et Soitec SOIT.PA , reculent de 4% à 9% environ
** D'autres titres exposés à l'IA, tels que Nokia NOKIA.HE , Schneider Electric SCHN.PA , Legrand LEGD.PA et Prysmian PRY.MI , reculent d'environ 3% à 5%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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