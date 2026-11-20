Les valeurs européennes liées à l'IA reculent, l'entrée en bourse d'Anthropic n'ayant pas réussi à relancer le secteur de l'IA

** Les valeurs européennes liées à l'IA ont chuté vendredi, dans le sillage d'une forte vague de ventes sur les actions asiatiques des secteurs des semi-conducteurs et des technologies, alors que l'entrée en bourse d'Anthropic ANT.O n'a pas réussi à relancer l'engouement pour l'IA

** "L’aversion au risque s’est intensifiée, les investisseurs continuant à dénouer leurs positions surchargées et à réévaluer le contexte macroéconomique général à la suite de l’introduction en bourse d’Anthropic, qui a battu tous les records", explique Preston Pagli, analyste chez Citi

** L’indice technologique de référence européen .SX8P recule de 3% pour atteindre son plus bas niveau depuis six mois, entraînant les pertes sectorielles dans la région; le STOXX 600 .STOXX est en baisse de 1%

** Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE , STMicro STMPA.PA , BE Semiconductor BESI.AS , ASM International ASMI.AS et Soitec SOIT.PA , reculent de 4% à 9% environ

** D'autres titres exposés à l'IA, tels que Nokia NOKIA.HE , Schneider Electric SCHN.PA , Legrand LEGD.PA et Prysmian PRY.MI , reculent d'environ 3% à 5%