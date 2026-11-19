** Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs progressent après qu'Anthropic ANT.O a atteint une valorisation de 1 500 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse de l'histoire
** “C'est un signal positif pour le secteur de l'IA, car malgré les récents soubresauts, les marchés restent disposés à financer des capacités de calcul IA à très grande échelle”, explique un trader basé à Francfort
** L'indice technologique de référence européen.SX7P> progresse de 1,9%, menant la hausse sectorielle dans la région
** AT&S ATSV.VI , Aixtron AIXGn.DE , Siltronic WAFGn.DE , Infineon IFXGn.DE et STMicro STMPA.PA progressent de 4% à 7% environ
** ASML ASML.AS , ASM International ASMI.AS et BE Semiconductor BESI.AS progressent tous d’environ 4%; Soitec SOIT.PA bondit de 15% après avoir publié des prévisions supérieures aux estimations(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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