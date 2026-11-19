Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs progressent, l'introduction en bourse d'Anthropic alimentant l'optimisme autour de l'IA

** Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs progressent après qu'Anthropic ANT.O a atteint une valorisation de 1 500 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse de l'histoire

** “C'est un signal positif pour le secteur de l'IA, car malgré les récents soubresauts, les marchés restent disposés à financer des capacités de calcul IA à très grande échelle”, explique un trader basé à Francfort

** L'indice technologique de référence européen.SX7P> progresse de 1,9%, menant la hausse sectorielle dans la région

** AT&S ATSV.VI , Aixtron AIXGn.DE , Siltronic WAFGn.DE , Infineon IFXGn.DE et STMicro STMPA.PA progressent de 4% à 7% environ

** ASML ASML.AS , ASM International ASMI.AS et BE Semiconductor BESI.AS progressent tous d’environ 4%; Soitec SOIT.PA bondit de 15% après avoir publié des prévisions supérieures aux estimations