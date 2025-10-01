 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 876,18
-0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs européennes du secteur de la santé progressent grâce à l'accord conclu avec Pfizer aux États-Unis, qui réduit l'incertitude
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 09:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions européennes dans le secteur de la santé ont bondi mercredi, un jour après que Pfizer et le président américain Donald Trump ont déclaré que le fabricant de médicaments basé aux États-Unis a accepté de réduire les prix des médicaments sur ordonnance dans le programme Medicaid en échange d'un allègement tarifaire.

Les actions du secteur de la santé aux États-Unis et en Europe ont été à la traîne cette année en raison de l'incertitude entourant la position de l'administration américaine sur le prix des médicaments, mais les analystes ont déclaré que l'accord a réduit l'incertitude pour le secteur.

L'indice du secteur de la santé a augmenté de 2,77% .SXDP , ce qui, s'il se maintient, serait son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le mois d'avril.

Les sociétés pharmaceutiques et leurs fournisseurs ont augmenté, en tête de l'indice européen STOXX 600. Ambu

AMBUb.CO a augmenté de 8,9%, Sartorius SATG.DE de 7,8%, Merck MRCG.DE de 5% et Roche ROG.S de 5%.

Les actions de Pfizer ont augmenté de 7% mardi.

Valeurs associées

AMBU-B BR/RG
13,690 EUR Tradegate +9,43%
AMBU-B BR/RG
101,875 DKK LSE Intl +10,31%
MERCK
114,500 EUR XETRA +4,61%
MERCK
83,920 USD NYSE +6,80%
PFIZER
25,480 USD NYSE +6,83%
ROCHE HLDG DR
272,000 CHF Swiss EBS Stocks +4,66%
SARTORIUS
172,000 EUR XETRA +6,57%
STOXX Europe 600 Health Care
1 057,62 Pts DJ STOXX +2,68%
