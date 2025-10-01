Les valeurs européennes du secteur de la santé progressent grâce à l'accord conclu avec Pfizer aux États-Unis, qui réduit l'incertitude

Les actions européennes dans le secteur de la santé ont bondi mercredi, un jour après que Pfizer et le président américain Donald Trump ont déclaré que le fabricant de médicaments basé aux États-Unis a accepté de réduire les prix des médicaments sur ordonnance dans le programme Medicaid en échange d'un allègement tarifaire.

Les actions du secteur de la santé aux États-Unis et en Europe ont été à la traîne cette année en raison de l'incertitude entourant la position de l'administration américaine sur le prix des médicaments, mais les analystes ont déclaré que l'accord a réduit l'incertitude pour le secteur.

L'indice du secteur de la santé a augmenté de 2,77% .SXDP , ce qui, s'il se maintient, serait son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le mois d'avril.

Les sociétés pharmaceutiques et leurs fournisseurs ont augmenté, en tête de l'indice européen STOXX 600. Ambu

AMBUb.CO a augmenté de 8,9%, Sartorius SATG.DE de 7,8%, Merck MRCG.DE de 5% et Roche ROG.S de 5%.

Les actions de Pfizer ont augmenté de 7% mardi.