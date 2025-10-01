Les valeurs européennes du secteur de la santé bondissent alors que l'accord conclu avec Pfizer aux États-Unis réduit l'incertitude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires, du contexte, met à jour les prix) par Alun John et Danilo Masoni

Les valeurs européennes de la santé ont bondi mercredi, reflétant les mouvements aux États-Unis, un jour après que Pfizer et le président Donald Trump se sont mis d'accord pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance dans le programme Medicaid en échange d'un allègement tarifaire.

Les actions du secteur de la santé des deux côtés de l'Atlantique ont été à la traîne cette année en raison de l'incertitude concernant la position de l'administration Trump sur le prix des médicaments et l'impact des tarifs douaniers.

Les patients américains paient actuellement beaucoup plus pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés, et Trump a fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils abaissent leurs prix au niveau de ce que les patients paient ailleurs.

Les analystes et les investisseurs ont déclaré que l'accord, et les attentes que d'autres suivront, avaient réduit l'incertitude pour le secteur dans le monde entier.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré que l'accord était "un indicateur potentiel pour le secteur qui, selon nous, est susceptible d'être reproduit par les sociétés pharmaceutiques de l'UE".

Pfizer PFE.N est le premier fabricant de médicaments à annoncer un accord. En juillet, Trump a envoyé des lettres à 17 grandes entreprises pharmaceutiques pour leur demander de réduire leurs prix afin de les aligner sur ceux pratiqués à l'étranger. Il leur a demandé de répondre par des engagements contraignants avant le 29 septembre.

L'indice européen du secteur de la santé a progressé de 2,8 % .SXDP , ce qui, s'il se maintient, constituerait sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis avril. L'indice est en baisse de 2,9 % depuis le début de l'année.

Les sociétés pharmaceutiques et leurs fournisseurs - dont beaucoup ont des activités aux Etats-Unis - ont fait un bond, dépassant l'indice européen STOXX 600 .STOXX .

Ambu AMBUb.CO a augmenté de 10%, Sartorius SATG.DE de 7,4%, et Merck MRCG.DE , Roche ROG.S et AstraZeneca AZN.L ont tous grimpé d'environ 5%. Novo Nordisk NOVOb.CO et Novartis NOVN.S ont gagné respectivement 3,7 % et 2,3 %.

Les actions de Pfizer ont augmenté de 7 % mardi, et d'autres valeurs pharmaceutiques américaines ont également progressé.

"2025 devait être l'année d'une nouvelle expansion (pour le secteur pharmaceutique), mais les droits de douane ont été introduits", a déclaré Angelo Meda, responsable des actions chez Banor SIM à Milan.

"Ainsi, toute nouvelle positive sur ce front peut donner un nouveau souffle à un secteur qui se négocie actuellement à des niveaux relativement bas par rapport à l'ensemble du marché", a-t-il ajouté.

Banor SIM surpondère actuellement les actions du secteur de la santé.