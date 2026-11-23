Les valeurs européennes du secteur de l'IA ont le vent en poupe depuis le retour de Huang chez Nvidia

** Les actions des fabricants européens de semi-conducteurs et d’autres titres liés à l’IA bondissent après l’annonce par Nvidia NVDA.O , leader du secteur de l’IA, du retour de Jensen Huang au poste de directeur général

** L'indice technologique de référence européen .SX8P progresse de 4,6%, rattrapant presque la chute de vendredi

** Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE , STMicro STMPA.PA , BE Semiconductor BESI.AS , ASM International ASMI.AS et Soitec SOIT.PA , bondissent de 8% à 10%

** D'autres titres liés à l'IA, tels que Nokia NOKIA.HE , Schneider Electric SCHN.PA , Legrand LEGD.PA et Prysmian PRY.MI , ont progressé de 4% à 7%