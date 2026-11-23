** Les actions des fabricants européens de semi-conducteurs et d’autres titres liés à l’IA bondissent après l’annonce par Nvidia NVDA.O , leader du secteur de l’IA, du retour de Jensen Huang au poste de directeur général
** L'indice technologique de référence européen .SX8P progresse de 4,6%, rattrapant presque la chute de vendredi
** Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE , STMicro STMPA.PA , BE Semiconductor BESI.AS , ASM International ASMI.AS et Soitec SOIT.PA , bondissent de 8% à 10%
** D'autres titres liés à l'IA, tels que Nokia NOKIA.HE , Schneider Electric SCHN.PA , Legrand LEGD.PA et Prysmian PRY.MI , ont progressé de 4% à 7%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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