Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que le prix du brut baisse en raison d'une augmentation des stocks

** Les actions des entreprises énergétiques cotées aux États-Unis reculent après la publication de données faisant état d'une hausse des stocks américains de pétrole brut et de carburants la semaine dernière EIA/S

** Le Brent, référence du marché LCOc1 , recule de 1,40% à 91,84 dollars le baril, tandis que le WTI américain CLc1 perd 1,91% à 84,37 dollars le baril

** Les deux contrats devraient afficher une baisse d’environ 20% ce mois-ci, en raison de la hausse des exportations en provenance du Moyen-Orient et de la chute des tarifs de transport

** Les stocks américains de brut, d’essence et de distillats ont augmenté la semaine dernière , selon l’Energy Information Administration API/S

** Les géants du pétrole et du gaz ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N reculent respectivement de 2,4% et 2,9%

** Producteurs: Devon Energy DVN.N , Occidental Petroleum OXY.N , SM Energy SM.N et ConocoPhillips COP.N ont reculé de 1,2% à 3,2%

** Le prestataire de services pétroliers SLB SLB.N recule de 1,2% et Halliburton de 1,4%

** Le raffineur PBF Energy PBF.N recule d’environ 5,3% et Valero Energy VLO.N perd 4,9%