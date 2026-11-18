** Les actions des entreprises énergétiques cotées aux États-Unis reculent après la publication de données faisant état d'une hausse des stocks américains de pétrole brut et de carburants la semaine dernière EIA/S
** Le Brent, référence du marché LCOc1 , recule de 1,40% à 91,84 dollars le baril, tandis que le WTI américain CLc1 perd 1,91% à 84,37 dollars le baril
** Les deux contrats devraient afficher une baisse d’environ 20% ce mois-ci, en raison de la hausse des exportations en provenance du Moyen-Orient et de la chute des tarifs de transport
** Les stocks américains de brut, d’essence et de distillats ont augmenté la semaine dernière , selon l’Energy Information Administration API/S
** Les géants du pétrole et du gaz ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N reculent respectivement de 2,4% et 2,9%
** Producteurs: Devon Energy DVN.N , Occidental Petroleum OXY.N , SM Energy SM.N et ConocoPhillips COP.N ont reculé de 1,2% à 3,2%
** Le prestataire de services pétroliers SLB SLB.N recule de 1,2% et Halliburton de 1,4%
** Le raffineur PBF Energy PBF.N recule d’environ 5,3% et Valero Energy VLO.N perd 4,9%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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