Les valeurs du secteur énergétique américain progressent après que les déclarations de Trump ont semé le doute sur l'accord avec l'Iran

** Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines progressent avant l'ouverture de la Bourse, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R
** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 1,30% à 93,97 dollars le baril et le brut américain West Texas Intermediate CLc1 gagne 0,90% à 87,31 dollars le baril
** Les cours du pétrole progressent après que le président américain Donald Trump a déclaré : “Nous n’avons pas besoin d’un accord avec l’Iran”, ajoutant ainsi à l’incertitude qui pèse sur les efforts visant à mettre fin à la guerre
** Les géants pétroliers ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N progressent chacun de 1,3%
** ConocoPhillips COP.N progresse de 1,1%, Diamondback Energy FANG.O gagne 1,6%, Occidental Petroleum OXY.N bondit de 1,5% et APA Corp APA.O s'apprécie de 1,4%
** Parmi les raffineurs, PBF Energy PBF.N progresse d’environ 1,8% et Phillips 66 PSX.N gagne 1,4%
** Le prestataire de services pétroliers SLB SLB.N progresse de 1,1%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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