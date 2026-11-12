Les valeurs du secteur énergétique américain progressent après que les déclarations de Trump ont semé le doute sur l'accord avec l'Iran

** Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines progressent avant l'ouverture de la Bourse, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 1,30% à 93,97 dollars le baril et le brut américain West Texas Intermediate CLc1 gagne 0,90% à 87,31 dollars le baril

** Les cours du pétrole progressent après que le président américain Donald Trump a déclaré : “Nous n’avons pas besoin d’un accord avec l’Iran”, ajoutant ainsi à l’incertitude qui pèse sur les efforts visant à mettre fin à la guerre

** Les géants pétroliers ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N progressent chacun de 1,3%

** ConocoPhillips COP.N progresse de 1,1%, Diamondback Energy FANG.O gagne 1,6%, Occidental Petroleum OXY.N bondit de 1,5% et APA Corp APA.O s'apprécie de 1,4%

** Parmi les raffineurs, PBF Energy PBF.N progresse d’environ 1,8% et Phillips 66 PSX.N gagne 1,4%

** Le prestataire de services pétroliers SLB SLB.N progresse de 1,1%