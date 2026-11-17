Les valeurs du secteur du luxe reculent, les investisseurs craignant que la chute du marché de l'IA n'entraîne une baisse des dépenses des plus fortunés

Les valeurs européennes du luxe .STXLUXP ont reculé de 2 % mardi, sur fond de craintes qu’une nouvelle vague de ventes massives liée à l’IA ne vienne éroder la création de richesse aux États-Unis et saper l’un des rares moteurs de croissance restants du secteur.

Des groupes tels que LVMH LVMH.PA , Hermès HRMS.PA et Kering PRTP.PA ont courtisé les consommateurs américains enrichis par le boom de l’IA et des technologies, notamment grâce à l’introduction en bourse très médiatisée de SpaceX SPCX.O en juin, dans l’espoir de compenser la baisse de la demande chinoise et la détérioration de l’économie mondiale depuis le début de la guerre en Iran.

Si l’introduction en bourse d’Anthropic, prévue jeudi , pourrait faire grimper la fortune des premiers investisseurs et des employés, les inquiétudes grandissent quant à un éventuel ralentissement des dépenses en IA et à une menace existentielle, qui ferait perdre des milliers de milliards de dollars aux marchés boursiers mondiaux.

“Si les marchés restent volatils et faibles, le moral des consommateurs de produits de luxe pourrait être mis à rude épreuve, et les consommateurs américains de produits de luxe sont les seuls à tirer la croissance en ce moment”, a déclaré à Reuters Jelena Sokolova, analyste chez Morningstar.

À 15 h 20 GMT, l’action Hermès reculait de plus de 4 %, tandis que celles de Kering (propriétaire de Gucci), Burberry BRBY.L et LVMH LVMH.PA affichaient des baisses comprises entre 1,8 % et 3,6 %.

Moncler MONC.MI , connu pour ses doudounes, reculait de 4,3 % après avoir atteint son plus bas niveau en quatre ans. Plus tôt mardi, Morgan Stanley avait abaissé sa note sur le titre.

“LA BASE DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS DE LUXE SE RÉTRÉCIT”

Les marques de luxe, qui peinent à se remettre à flot après des années de sous-performance, ont publié des chiffres d’affaires décevants au troisième trimestre, alors que la faiblesse de la Chine, principal moteur de croissance, persiste, exerçant une nouvelle pression sur les actions.

Bernstein a indiqué mardi dans une note que les marques les plus établies, même les plus prisées, devaient redoubler d’efforts pour innover et attirer les acheteurs fortunés.

“La Chine ne génère plus un grand nombre de nouveaux consommateurs chaque année. L’inflation du coût de la vie a même poussé de nombreux consommateurs hors du marché à l’échelle mondiale”, a déclaré l’analyste Luca Solca.

“Les marques de produits de luxe vendent davantage aux mêmes personnes, car la base des consommateurs de luxe se réduit.”

Morgan Stanley a indiqué dans ses perspectives sur les actions européennes à l’horizon 2027, publiées lundi, qu’il était “sous-pondéré” sur le secteur du luxe en raison d’un affaiblissement de la demande chinoise, tout en soulignant que l’exposition directe du secteur aux bouleversements liés à l’IA était relativement faible.

En l’absence de signes de reprise, les dirigeants du secteur du luxe se sont adressés mardi aux investisseurs lors de la conférence annuelle JPMorgan Global Luxury and Brands à Paris.