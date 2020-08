Les valeurs du secteur des télécoms en forte hausse

Les sociétés américaines ont été les principales gagnantes, dopées par la tendance haussière dans le secteur de la technologie.

Les ETFs répliquant les indices du secteur de la télécommunication ont bondi de 2,50% au cours de la séance d'hier (mercredi 26 août). Les sociétés américaines ont été les principales gagnantes (en hausse de plus de 3%), dopées par la tendance haussière actuelle qui anime les secteurs liés aux technologies. Depuis le dernier repli fin juin, le segment des télécoms a enchainé les bonnes performances et a généré plus de 15% pour ses investisseurs. Ces derniers ont ajouté $ 2,8 milliards à ce segment cette année, pour un total des actifs sous gestion s'élevant à $ 16,1 mds.