** Les actions des entreprises américaines du secteur des semi-conducteurs reculent en pré-ouverture après avoir bondi lors de la séance précédente
** Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont rebondi lundi après que Nvidia a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général de la société, suite à sa démission le 12 novembre, à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée
** “Les investisseurs doivent encore déterminer si le retour de M. Huang permet de rétablir la confiance dans la direction de Nvidia sans que la polémique ne détourne l’attention de ses activités, ou s’il prolonge la surveillance dont font l’objet la société et son exposition à la Chine”, explique Daniela Hathorn, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com
** AMD AMD.O recule de 3,9 %, Intel INTC.O de 5,7 %, Broadcom AVGO.O de 2,5 % et Marvell Technology MRVL.O de 4,6 %
** Micron MU.O , Texas Instruments TXN.O et Applied Materials AMAT.O reculent de 2,2 % à 5,3 %
** Nvidia NVDA.O recule de 4,9 % après avoir bondi de 31,5 % lundi(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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