Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent après la forte hausse de la séance précédente

** Les actions des entreprises américaines du secteur des semi-conducteurs reculent en pré-ouverture après avoir bondi lors de la séance précédente

** Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont rebondi lundi après que Nvidia a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général de la société, suite à sa démission le 12 novembre, à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée

** “Les investisseurs doivent encore déterminer si le retour de M. Huang permet de rétablir la confiance dans la direction de Nvidia sans que la polémique ne détourne l’attention de ses activités, ou s’il prolonge la surveillance dont font l’objet la société et son exposition à la Chine”, explique Daniela Hathorn, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com

** AMD AMD.O recule de 3,9 %, Intel INTC.O de 5,7 %, Broadcom AVGO.O de 2,5 % et Marvell Technology MRVL.O de 4,6 %

** Micron MU.O , Texas Instruments TXN.O et Applied Materials AMAT.O reculent de 2,2 % à 5,3 %

** Nvidia NVDA.O recule de 4,9 % après avoir bondi de 31,5 % lundi