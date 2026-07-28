Les valeurs du secteur des logiciels progressent alors que les inquiétudes liées à l'IA pèsent sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** Les actions des éditeurs de logiciels progressent en fin de matinée alors que les inquiétudes liées à l'IA pèsent sur le Nasdaq

** Les sociétés de logiciels d'entreprise Salesforce

CRM.N , Workday WDAY.O , ServiceNow NOW.N , Intuit INTU.O , Atlassian TEAM.O et IBM IBM.N progressent de 2% à 6,9%

** Les actions cotées aux États-Unis de Thomson Reuters

TRI.N , la société mère de Reuters News, progressent de 7%

** Les sociétés de conseil en informatique Infosys INFY.N , Wipro WIT.N et Cognizant CTSH.O progressent de 1,4% à 8%

** Les actions des éditeurs de logiciels européens SAP

SAPG.DE , Sage SGE.L et Dassault Systèmes DAST.PA progressent également de 2% à 8%

** L'indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS affiche une baisse de 8,6% depuis le début de l'année