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Les valeurs du secteur des logiciels progressent alors que les inquiétudes liées à l'IA pèsent sur le Nasdaq
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 17:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** Les actions des éditeurs de logiciels progressent en fin de matinée alors que les inquiétudes liées à l'IA pèsent sur le Nasdaq

** Les sociétés de logiciels d'entreprise Salesforce

CRM.N , Workday WDAY.O , ServiceNow NOW.N , Intuit INTU.O , Atlassian TEAM.O et IBM IBM.N progressent de 2% à 6,9%

** Les actions cotées aux États-Unis de Thomson Reuters

TRI.N , la société mère de Reuters News, progressent de 7%

** Les sociétés de conseil en informatique Infosys INFY.N , Wipro WIT.N et Cognizant CTSH.O progressent de 1,4% à 8%

** Les actions des éditeurs de logiciels européens SAP

SAPG.DE , Sage SGE.L et Dassault Systèmes DAST.PA progressent également de 2% à 8%

** L'indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS affiche une baisse de 8,6% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ATLASSIAN RG-A
101,0500 USD NASDAQ +5,40%
COGNIZANT TECH SO-A
50,6900 USD NASDAQ +7,74%
DASSAULT SYSTEMES
21,0100 EUR Euronext Paris +2,94%
IBM
225,920 USD NYSE +4,60%
INFOSYS SP ADR
12,205 USD NYSE +3,96%
INTUIT
315,9400 USD NASDAQ +3,96%
SAGE GRP
939,600 GBX LSE +5,48%
SALESFORCE
182,780 USD NYSE +5,32%
SAP AG O.N.
159,240 EUR XETRA +5,26%
SERVICENOW
110,550 USD NYSE +4,73%
THOMSON REUTERS
146,990 CAD TSX +6,57%
THOMSON REUTERS
104,3400 USD NASDAQ +6,73%
WIPRO SP ADR
1,940 USD NYSE +1,31%
WORKDAY-A
157,8000 USD NASDAQ +6,95%
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