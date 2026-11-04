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Les valeurs du secteur des énergies propres s'envolent alors que les démocrates remportent une victoire écrasante au Congrès
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 12:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions des entreprises américaines du secteur des énergies propres progressent avant l'ouverture des marchés, alors que les démocrates ont pris le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat

** Entreprises du secteur de l'énergie solaire: First Solar

FSLR.O en hausse de 7,1%, SolarEdge Technologies SEDG.O en hausse de 4%, Sunrun RUN.O en hausse de 8,3%

** Fabricants américains de piles à combustible: Bloom Energy BE.N en hausse de 7,6%, Plug Power PLUG.O en hausse de 8,6% et FuelCell Energy FCEL.O en hausse de 5,5%

** Le programme phare de l’administration Trump en matière de fiscalité et de dépenses publiques a abrogé ou réduit les mesures d’incitation mises en place sous l’administration Biden, tandis que d’autres mesures prises par l’administration visent également à réduire le soutien fédéral aux énergies renouvelables et aux véhicules électriques

** Les bons résultats des démocrates ont renforcé les attentes d’un soutien accru au développement des énergies propres

** L’ETF solaire d’Invesco TAN.N affiche une baisse de 11,8% depuis le début de l’année, bien que les fabricants de piles à combustible aient connu un rebond grâce à la forte demande des hyperscalers américains qui se livrent à une course effrénée pour construire des centres de données dédiés à l’IA

Valeurs associées

BLOOM ENERGY-A
213,950 USD NYSE +9,02%
FIRST SOLAR
185,9000 USD NASDAQ +2,11%
FUELCELL ENERGY
11,2100 USD NASDAQ +6,76%
PLUG POWER
1,4100 USD NASDAQ +7,63%
SOLAREDGE TECH
32,8800 USD NASDAQ +8,86%
SUNRUN
8,6800 USD NASDAQ +5,21%
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