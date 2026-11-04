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Les valeurs du secteur de la défense reculent alors que la victoire des démocrates fait craindre un resserrement du budget du Pentagone
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 17:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Aatreyee Dasgupta

Les valeurs du secteur de la défense américain ont chuté mercredi ,la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat ayant ravivé les craintes d'une pression accrue sur les projets de dépenses du Pentagone.

Les actions de Lockheed Martin LMT.N ont reculé de 6,5 %, celles de RTX RTX.N ont perdu plus de 4 % et celles de L3Harris Technologies LHX.N ont chuté de près de 8 % en début de séance. General Dynamics GD.N et Northrop Grumman NOC.N ont également enregistré des baisses comprises entre 3 % et 5 %.

Le secteur a bénéficié de la demande duprésident Donald Trump d’un budget militaire américain de 1 500 milliards de dollars pour 2027, bien supérieur au niveau de 901 milliards de dollars actuellement approuvé, ainsi que de la guerre contre l’Iran, qui a alimenté la demande de missiles, de systèmes de défense aérienne et d’autres armes.

Selon les analystes, une Chambre des représentants à majorité démocrate pourrait soumettre les budgets de défense et les nouveaux programmes à un examen plus minutieux, même si le soutien à la modernisation militaire reste globalement intact.

Les analystes de Jefferies ont indiqué dans une note qu’ils s’attendaientà ce que le budget de la défense pour 2027 se rapproche davantage de la proposition de la Chambre des représentants, d’environ 1 150 milliards de dollars , que de la demande de l’administration, qui s’élève à 1 500 milliards de dollars.

Des entreprises, notamment RTX et Lockheed, ont publié en octobre des résultats trimestriels encourageants et fait état de carnets de commandes records, les gouvernements s’étant engagés à reconstituer leurs stocks et à renforcer leur préparation militaire.

Maisles actions du secteur ont depuis perdu une grande partie de ces gains, les investisseurs se montrant de plus en plus sceptiques quant à la concrétisation de ces hausses de dépenses.

Si l’on tient compte des baisses enregistrées mercredi, le sous-indice S&P 500 Aérospatiale et Défense .SPLRCAERO affiche une baisse de près de 1 % depuis le début de l’année, tandis que le sous-indice Dow Jones Aérospatiale et Défense aux États-Unis

.DJUSAE recule de 3,4 %.

Valeurs associées

GENL DYNAMICS CO
365,210 USD NYSE -2,44%
L3HARRIS
259,310 USD NYSE -6,59%
LOCKHEED MARTIN
596,840 USD NYSE -6,65%
NORTHROP GRUMMAN
525,850 USD NYSE -4,47%
RTX
197,680 USD NYSE -3,03%
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