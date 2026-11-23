** Les actions des entreprises bénéficiaires de l'IA regagnent du terrain avant l'ouverture, réduisant ainsi les pertes subies lors de la chute de la semaine dernière
** Les fondamentaux de la demande en IA restent intacts; les hyperscalers maintiennent leurs plans d’investissement malgré le désintérêt croissant des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA; la surveillance accrue et l’incertitude peuvent entretenir la volatilité des marchés – Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB UK
** Les contrats à terme sur l’indice Nasdaq 100 NQcv1 , à forte composante technologique, bondissent de 3,5%
HYPERSCALERS
** Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O progressent respectivement de 3,9% et 3,6%
** Alphabet GOOGL.O progresse de 6%
** Oracle ORCL.N progresse de 4,8% et annonce que le contrat d'infrastructure avec OpenAI est entièrement financé après une dernière levée de fonds
** SpaceX SPCX.O progresse de 3,1%
** L'ETF Roundhill Magnificent Seven MAGS.K a chuté de 5,2% vendredi — sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis plus de 19 mois
OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES
** Core Scientific CORZ.O , Applied Digital APLD.O et Hut 8 Corp HUT.O progressent chacun de 6,6% à 8,1%
TITRES DU SECTEUR OPTIQUE
** Coherent Corp COHR.K , Lumentum Holdings LITE.O et Ciena Corporation CIEN.K progressent de 5,4% à 6,4%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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