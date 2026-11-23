Les valeurs du secteur de l'IA se redressent après que les investisseurs ont fait abstraction de la chute des marchés de la semaine dernière

** Les actions des entreprises bénéficiaires de l'IA regagnent du terrain avant l'ouverture, réduisant ainsi les pertes subies lors de la chute de la semaine dernière

** Les fondamentaux de la demande en IA restent intacts; les hyperscalers maintiennent leurs plans d’investissement malgré le désintérêt croissant des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA; la surveillance accrue et l’incertitude peuvent entretenir la volatilité des marchés – Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB UK

** Les contrats à terme sur l’indice Nasdaq 100 NQcv1 , à forte composante technologique, bondissent de 3,5%

HYPERSCALERS

** Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O progressent respectivement de 3,9% et 3,6%

** Alphabet GOOGL.O progresse de 6%

** Oracle ORCL.N progresse de 4,8% et annonce que le contrat d'infrastructure avec OpenAI est entièrement financé après une dernière levée de fonds

** SpaceX SPCX.O progresse de 3,1%

** L'ETF Roundhill Magnificent Seven MAGS.K a chuté de 5,2% vendredi — sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis plus de 19 mois

OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES

** Core Scientific CORZ.O , Applied Digital APLD.O et Hut 8 Corp HUT.O progressent chacun de 6,6% à 8,1%

TITRES DU SECTEUR OPTIQUE

** Coherent Corp COHR.K , Lumentum Holdings LITE.O et Ciena Corporation CIEN.K progressent de 5,4% à 6,4%