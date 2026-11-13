Les valeurs du secteur de l'IA reculent alors que les marchés évaluent l'impact du départ de Huang de Nvidia

** Les actions liées à l'IA ont chuté, les investisseurs évaluant les répercussions potentielles du départ de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia NVDA.O
** La démission de Jensen Huang intervient alors que ses liens avec une femme d’affaires soupçonnée d’espionnage pour le compte des services de renseignement chinois font l’objet d’une enquête
** Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth, explique que les investisseurs se demandent si la croissance pourra continuer à soutenir les valorisations actuelles des actions du secteur de l’IA et des semi-conducteurs
** « Tout le monde essaie simplement de comprendre ce qui se passe autour du thème de l’IA et si cela va entraîner un ralentissement des dépenses d’investissement dans l’IA et les centres de données. Cela a des répercussions sur l’ensemble du secteur technologique », explique Greg Taylor, directeur des investissements chez PenderFund Capital Management
SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS
** NVDA NVDA.O recule de 4,1 %, AMD AMD.O perd 11,1 %
** Marvell MRVL.O recule de 7 %, Micron MU.O de 5,2 %, Applied Materials AMAT.O de 6 %
** Intel INTC.O a perdu 4,6 %, Qualcomm QCOM.O a reculé de 4 %, ARM Holdings ARM.O , o9Ty.F a reculé de 7,8 %
** Les actions cotées aux États-Unis de SK Hynix SKHY.O 000660.KS et de TSMC TSM.O 2330.TW ont reculé respectivement de 5 % et 2,7 %
NEOCLOUDS
** Nebius NBIS.O , CoreWeave CRWV.O et IREN IREN.O ont chuté d’environ 8,8 % chacun
ENTREPRISES DE STOCKAGE DE DONNÉES
** Seagate Technology STX.O recule de 5 %, Western Digital WDC.O de 6,7 %
** Sandisk SNDK.O recule de 8,2 %
FABRICANTS DE SERVEURS
** Dell DELL.N a perdu 9,4 %, Hewlett Packard HPE.N a reculé de 5,5 %
** Super Micro SMCI.O a reculé de 3,1 %
OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES
** Core Scientific CORZ.O recule de 2,3 %, Applied Digital APLD.O perd 9,1 %, tandis que Hut 8 Corp HUT.O recule de 9,6 %
** L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a chuté de 5,2 %, l'indice affichant une hausse de 40,3 % depuis le début de l'année, y compris la variation de la séance(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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