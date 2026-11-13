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Les valeurs du secteur de l'IA reculent alors que les marchés évaluent l'impact du départ de Huang de Nvidia
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 18:09

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** Les actions liées à l'IA ont chuté, les investisseurs évaluant les répercussions potentielles du départ de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia NVDA.O

** La démission de Jensen Huang intervient alors que ses liens avec une femme d’affaires soupçonnée d’espionnage pour le compte des services de renseignement chinois font l’objet d’une enquête

** Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth, explique que les investisseurs se demandent si la croissance pourra continuer à soutenir les valorisations actuelles des actions du secteur de l’IA et des semi-conducteurs

** « Tout le monde essaie simplement de comprendre ce qui se passe autour du thème de l’IA et si cela va entraîner un ralentissement des dépenses d’investissement dans l’IA et les centres de données. Cela a des répercussions sur l’ensemble du secteur technologique », explique Greg Taylor, directeur des investissements chez PenderFund Capital Management

SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS

** NVDA NVDA.O recule de 4,1 %, AMD AMD.O perd 11,1 %

** Marvell MRVL.O recule de 7 %, Micron MU.O de 5,2 %, Applied Materials AMAT.O de 6 %

** Intel INTC.O a perdu 4,6 %, Qualcomm QCOM.O a reculé de 4 %, ARM Holdings ARM.O , o9Ty.F a reculé de 7,8 %

** Les actions cotées aux États-Unis de SK Hynix SKHY.O 000660.KS et de TSMC TSM.O 2330.TW ont reculé respectivement de 5 % et 2,7 %

NEOCLOUDS

** Nebius NBIS.O , CoreWeave CRWV.O et IREN IREN.O ont chuté d’environ 8,8 % chacun

ENTREPRISES DE STOCKAGE DE DONNÉES

** Seagate Technology STX.O recule de 5 %, Western Digital WDC.O de 6,7 %

** Sandisk SNDK.O recule de 8,2 %

FABRICANTS DE SERVEURS

** Dell DELL.N a perdu 9,4 %, Hewlett Packard HPE.N a reculé de 5,5 %

** Super Micro SMCI.O a reculé de 3,1 %

OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES

** Core Scientific CORZ.O recule de 2,3 %, Applied Digital APLD.O perd 9,1 %, tandis que Hut 8 Corp HUT.O recule de 9,6 %

** L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a chuté de 5,2 %, l'indice affichant une hausse de 40,3 % depuis le début de l'année, y compris la variation de la séance

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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15,4600 USD NASDAQ -8,79%
APPLIED MATERIALS
362,2300 USD NASDAQ -4,91%
CORE SCIENTIFIC
14,1600 USD NASDAQ -1,53%
COREWEAVE
51,8599 USD NASDAQ -8,37%
DELL TECHNOLOGIES
336,560 USD NYSE -9,36%
HP
29,115 USD NYSE +0,81%
HP ENTERPRISE
47,680 USD NYSE -4,98%
HUT 8
56,7700 USD NASDAQ -8,40%
INTEL
58,4400 USD NASDAQ -4,51%
IREN LTD
17,7950 USD NASDAQ -8,65%
MARVELL
154,0000 USD NASDAQ -6,35%
MICRON TECHNOLOGY
759,3700 USD NASDAQ -4,89%
NEBIUS GROUP
115,5750 USD NASDAQ -10,16%
NVIDIA
160,9500 USD NASDAQ -3,15%
QUALCOMM
170,5450 USD NASDAQ -3,72%
SANDISK
857,9680 USD NASDAQ -8,48%
SEAGATE HLDGS
517,1000 USD NASDAQ -5,14%
SUPER MICRO
26,3150 USD NASDAQ -2,50%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
WESTERN DIGITAL
289,8100 USD NASDAQ -6,88%
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