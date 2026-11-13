Les valeurs du secteur de l'IA reculent alors que les marchés évaluent l'impact du départ de Huang de Nvidia

** Les actions liées à l'IA ont chuté, les investisseurs évaluant les répercussions potentielles du départ de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia NVDA.O

** La démission de Jensen Huang intervient alors que ses liens avec une femme d’affaires soupçonnée d’espionnage pour le compte des services de renseignement chinois font l’objet d’une enquête

** Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth, explique que les investisseurs se demandent si la croissance pourra continuer à soutenir les valorisations actuelles des actions du secteur de l’IA et des semi-conducteurs

** « Tout le monde essaie simplement de comprendre ce qui se passe autour du thème de l’IA et si cela va entraîner un ralentissement des dépenses d’investissement dans l’IA et les centres de données. Cela a des répercussions sur l’ensemble du secteur technologique », explique Greg Taylor, directeur des investissements chez PenderFund Capital Management

SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS

** NVDA NVDA.O recule de 4,1 %, AMD AMD.O perd 11,1 %

** Marvell MRVL.O recule de 7 %, Micron MU.O de 5,2 %, Applied Materials AMAT.O de 6 %

** Intel INTC.O a perdu 4,6 %, Qualcomm QCOM.O a reculé de 4 %, ARM Holdings ARM.O , o9Ty.F a reculé de 7,8 %

** Les actions cotées aux États-Unis de SK Hynix SKHY.O 000660.KS et de TSMC TSM.O 2330.TW ont reculé respectivement de 5 % et 2,7 %

NEOCLOUDS

** Nebius NBIS.O , CoreWeave CRWV.O et IREN IREN.O ont chuté d’environ 8,8 % chacun

ENTREPRISES DE STOCKAGE DE DONNÉES

** Seagate Technology STX.O recule de 5 %, Western Digital WDC.O de 6,7 %

** Sandisk SNDK.O recule de 8,2 %

FABRICANTS DE SERVEURS

** Dell DELL.N a perdu 9,4 %, Hewlett Packard HPE.N a reculé de 5,5 %

** Super Micro SMCI.O a reculé de 3,1 %

OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES

** Core Scientific CORZ.O recule de 2,3 %, Applied Digital APLD.O perd 9,1 %, tandis que Hut 8 Corp HUT.O recule de 9,6 %

** L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a chuté de 5,2 %, l'indice affichant une hausse de 40,3 % depuis le début de l'année, y compris la variation de la séance