Les valeurs du secteur de l'IA limitent leurs pertes alors que les investisseurs évaluent les répercussions du départ du directeur général de Nvidia

Les valeurs mondiales liées à l’IA étaient en baisse jeudi après avoir rebondi depuis leurs plus bas de la séance, les investisseurs évaluant les répercussions du départ du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, sur un secteur déjà sous pression en raison de problèmes de financement et de réglementation.

La directrice financière, Colette Kress, deviendra directrice générale par intérim le temps que Nvidia trouve un successeur permanent, a indiqué la société, après que la révélation des deux relations extraconjugales de M. Huang a plongé le fabricant de puces dans la pire crise de son histoire.

En tant que pièce maîtresse de l’écosystème de l’IA, Nvidia finance les infrastructures construites autour de ses puces – une stratégie qui a fait l’objet d’une attention particulière en raison de ses circuits de financement circulaires et qui risque désormais de nuire au secteur alors que la crise de direction s’aggrave.

L'action Nvidia NVDA.O était en baisse de 5,4 % après avoir chuté de 14,3 % plus tôt dans la séance.

Les actions de CoreWeave CRWV.O , une entreprise de néocloud soutenue par Nvidia, ont chuté de 8,1 %, mais se sont redressées par rapport à leurs plus bas niveaux. Les valeurs du secteur des puces ont affiché des résultats mitigés, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX était en baisse de 0,9 % après avoir chuté de 3,7 % au plus fort de la séance.

« La reprise semble en partie alimentée par la recherche de bonnes affaires après une vague de ventes massive, certains investisseurs pariant apparemment que les avantages concurrentiels de Nvidia, la forte demande en IA et ses relations clients bien établies survivront à une transition à la tête de l’entreprise », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Les achats des investisseurs particuliers ont également contribué à soutenir le cours de l’action Nvidia, ceux-ci ayant acheté pour 111 millions de dollars nets d’actions au cours de la première demi-heure de cotation, ce qui représente l’offre d’ouverture la plus importante jamais enregistrée pour ce titre, selon le cabinet d’analyse Vanda Research.

Pour autant, la capitalisation boursière de Nvidia était en passe de clôturer sous la barre des 4 000 milliards de dollars pour la première fois depuis juillet 2025, ayant perdu plus de 1 000 milliards de dollars au cours du mois dernier, alors que la hausse des taux d’intérêt, l’endettement élevé des entreprises technologiques et les inquiétudes réglementaires ont pesé sur le sentiment des investisseurs.

Le coup le plus dur a été porté dimanche, après que le conseil d’administration de Nvidia a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les relations entre Huang et une femme d’affaires nommée Alice Huang , soupçonnée d’être une espionne chinoise.

LES ENTREPRISES DE NÉOCLOUD EN BAISSE, LES CONCURRENTS BRILLENT

« Nvidia est souvent qualifiée de “banque de l’IA”. Si l’entreprise doit prendre du recul en raison de ces événements, cela coupera-t-il les financements destinés aux petites entreprises qui en ont besoin? La question reste ouverte », a déclaré Joe Saluzzi, associé et codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading.

La société de néocloud Nebius NBIS.O , également soutenue par Nvidia, a chuté de 18 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 en raison de retards dans l’ajout de capacités par des tiers.

D’autres entreprises du cloud spécialisées dans l’IA, notamment IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O , affichaient également des cours en baisse.

Super Micro Computer SMCI.O a chuté de 12 % après la publication d’un article indiquant que le fabricant de serveurs d’IA pourrait faire l’objet d’une enquête du ministère de la Justice portant sur l’implication d’Alice Huang.

À contre-courant de cette tendance générale à la baisse, les actions d’Advanced Micro Devices AMD.O et de Broadcom AVGO.O , qui produisent des puces d’IA et sont en concurrence avec Nvidia, ont chacune progressé de plus de 4 % sur fond d’anticipations selon lesquelles les turbulences chez Nvidia pourraient créer des opportunités pour ses rivaux.

L’intensité de la vague de ventes sur les autres titres du secteur des puces et de l’IA a semblé s’atténuer.

Marvell Technology MRVL.O , que Huang avait qualifiée en juin de « prochaine entreprise à un billion de dollars », a reculé de 2,5 %. Oracle ORCL.N , géant de l’IA, qui étend ses accords avec Nvidia concernant les puces d’IA pour le cloud, était en baisse de 1,2 %.

Les marchés boursiers japonais .N225 et sud-coréens .KS11 , fortement orientés vers les technologies, ont clôturé en baisse de près de 0,7 %, tandis que les valeurs technologiques européennes .SX8P ont reculé d’environ 1 %.

Les actions technologiques mondiales ont subi une forte correction en début de mois, après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat, notamment dans des États opposés aux centres de données, ce qui a ravivé les craintes qu’un durcissement de la réglementation ne ralentisse le développement de l’IA.

Nvidia se négocie à environ 12 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels sur 12 mois, son plus bas niveau depuis novembre 2012, selon les données compilées par LSEG. La société publiera ses résultats trimestriels la semaine prochaine.