Les valeurs du secteur de l'IA enregistrent un fort rebond après le retour de Huang au poste de directeur général chez Nvidia

** Les actions des entreprises bénéficiaires de l'IA enregistrent un fort rebond, effaçant les pertes subies lors de la chute de la semaine dernière, après l'annonce par le géant des puces électroniques Nvidia de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général

** L'indice Nasdaq 100 .NDX , à forte composante technologique, bondit de 7,7 %, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis son rebond du 9 avril de l'année dernière, lorsque Washington avait annoncé une suspension de 90 jours de la hausse des droits de douane

** L' NVDA.O de Nvidia s'envole de 36 %, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage depuis mars 2000, et affiche la meilleure performance parmi les "Magnificent Seven"

HYPERSCALERS

** Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O progressent respectivement de 4,2 % et 4,1 %

** Alphabet GOOGL.O progresse de 6 %

** Oracle ORCL.N progresse de 14,8 %; l’entreprise annonce que le contrat d’infrastructure avec OpenAI est entièrement financé après une dernière levée de fonds

** SpaceX SPCX.O progresse de 8,9 %

** L'ETF Roundhill Magnificent Seven MAGS.K progresse de 8,9 %, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis son rebond du 9 avril de l'année dernière

OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES

** Core Scientific CORZ.O , Applied Digital APLD.O et Hut 8 Corp HUT.O enregistrent des hausses comprises entre 14,8 % et 26,4 %

TITRES DU SECTEUR OPTIQUE

** Coherent Corp COHR.K , Lumentum Holdings LITE.O et Ciena Corporation CIEN.K ont progressé de 16,1 % à 21,7 %