Les valeurs du secteur américain des logiciels reculent dans un contexte général de fuite vers la sécurité, à la veille de la publication des résultats de Nvidia

** Les valeurs du secteur américain des logiciels reculent dans un contexte général d’aversion au risque, à la veille de la publication des résultats d’ NVDA.O du géant des puces électroniques Nvidia après la clôture

** « Les investisseurs cherchent à réduire leurs risques et à se détourner des actions dont les valorisations sont élevées », explique Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth

** M. Pavlik précise que les valeurs du secteur des logiciels se comportent généralement bien lorsque le secteur de l’IA est sous pression, mais que les résultats à venir de Nvidia ont jeté une ombre sur l’ensemble du secteur technologique

** Le fournisseur de logiciels d’entreprise basés sur le cloud Salesforce CRM.N recule de 9,8 % et s’apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis mai 2024, si cette tendance se confirme

** Les éditeurs de logiciels d’entreprise ServiceNow NOW.N reculent de 7,2 % et Okta OKTA.O de 4,9 %

* Les titres du secteur de la cybersécurité, CrowdStrike CRWD.O , reculent de 3,3 %, tandis que Palo Alto Networks PANW.O perd 4,4 %

** Le fournisseur de logiciels de bases de données MongoDB MDB.O recule de 7,3 %, tandis que le fabricant de Photoshop, Adobe ADBE.O , perd 4,1 %, et l'éditeur de logiciels financiers Intuit INTU.O baisse de 6,8 %

** L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS recule de 7,1 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus de trois mois

** En tenant compte des variations de la séance, l'indice des logiciels affiche une baisse de plus de 5,5 % depuis le début de l'année