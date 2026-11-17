** Les valeurs du secteur américain des logiciels reculent dans un contexte général d’aversion au risque, à la veille de la publication des résultats d’ NVDA.O du géant des puces électroniques Nvidia après la clôture
** « Les investisseurs cherchent à réduire leurs risques et à se détourner des actions dont les valorisations sont élevées », explique Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth
** M. Pavlik précise que les valeurs du secteur des logiciels se comportent généralement bien lorsque le secteur de l’IA est sous pression, mais que les résultats à venir de Nvidia ont jeté une ombre sur l’ensemble du secteur technologique
** Le fournisseur de logiciels d’entreprise basés sur le cloud Salesforce CRM.N recule de 9,8 % et s’apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis mai 2024, si cette tendance se confirme
** Les éditeurs de logiciels d’entreprise ServiceNow NOW.N reculent de 7,2 % et Okta OKTA.O de 4,9 %
* Les titres du secteur de la cybersécurité, CrowdStrike CRWD.O , reculent de 3,3 %, tandis que Palo Alto Networks PANW.O perd 4,4 %
** Le fournisseur de logiciels de bases de données MongoDB MDB.O recule de 7,3 %, tandis que le fabricant de Photoshop, Adobe ADBE.O , perd 4,1 %, et l'éditeur de logiciels financiers Intuit INTU.O baisse de 6,8 %
** L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS recule de 7,1 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus de trois mois
** En tenant compte des variations de la séance, l'indice des logiciels affiche une baisse de plus de 5,5 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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