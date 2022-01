Les valeurs du jour à Wall Street Moderna.Pfizer : la mort de la poule aux œufs d'or ? information fournie par AOF • 04/01/2022 à 16:49



(AOF) - Moderna cède 3,9% à 226,5 dollars après avoir perdu 7,5% hier. Même punition pour Pfizer qui abandonne 3,4% à 54,7 dollars après avoir reculé hier de 4,1%. Une tendance paradoxale alors que les gouvernements prônent la dose de rappel, la vaccination des enfants et évoquent une quatrième dose. Ce repli, après une année 2021 exceptionnelle pour les champions des vaccins, pourrait témoigner d'une incertitude croissante quant au marché à long terme des vaccins Covid-19, ainsi qu'aux valorisations des fabricants.



Les analystes s'attendent toujours à des ventes importantes de vaccins Covid-19 dans les années à venir. Pour Moderna, les analystes prévoient des ventes de vaccins Covid-19 de 20,3 milliards de dollars cette année et de 12,1 milliards de dollars en 2023, selon FactSet. Les prévisions du consensus pour le vaccin de Pfizer sont plus élevées, s'élevant à 33,6 milliards de dollars cette année et à 14,9 milliards de dollars en 2023.



Pourtant, certains semblent estimer qu'Omicron pourrait changer la donne. Les études au sujet des caractéristiques infectieuses d'Omicron se multiplient et le verdict est unanime : ce variant serait jusqu'à deux fois moins virulent que le variant Delta, la version la plus " dangereuse " du coronavirus que l'on ait eu jusque-là, observe ce matin Invest Securities.



"En revanche, si Omicron est moins dangereux que les variants précédents, il est beaucoup plus infectieux, présentant ainsi un risque de propagation et de diffusion très supérieur à son prédécesseur. Et c'est justement la combinaison de ces deux caractéristiques qui ont amené les experts à envisager d'utiliser Omicron comme un moyen de vaccination naturelle", souligne le broker.



"En effet, avec une propagation élevée et une dangerosité relativement faible, le variant Omicron pourrait jouer le rôle du vaccin en stimulant l'immunité des personnes infectées sans pour autant les mettre en danger. C'est très exactement le principe de la vaccination, à la différence près qu'Omicron ne nécessite ni logistique particulière, ni contrats pour assurer la couverture d'une population, ni délais pour la fabrication et la fourniture des lots. Cette stratégie présente donc plusieurs avantages pécuniaires, temporels, logistiques en plus du rétablissement d'une certaine équité entre les pays", précise l'analyste.



Sauf que cette stratégie signifierait la "mort de la poule aux œufs d'or" des laboratoires.