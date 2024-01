Les valeurs du jour à Wall Street - Les banques américaines en ordre dispersé après leurs résultats

(AOF) - La saison des résultats a débuté aux Etats-Unis avec la publication des performances de plusieurs banques, dont Bank of America, JPMorgan et Citigroup. Sur les trois derniers mois de 2023, leurs comptes ont été pénalisés par l’argent mis de côté pour renflouer la FDIC, l’agence garantissant les dépôts bancaires aux Etats-Unis. Cette dernière a dû intervenir à la suite de la faillite de plusieurs banques régionales en 2023, dont la Silicon Valley Bank. En Bourse, l’action Bank of America perd 1,69% à 32,59 dollars et le titre Citigroup, 0,56% à 51,77 dollars.

L'action JPMorgan s'adjuge en revanche 1,09% à 172,13 dollars.

Bénéfice net historique pour JPMorgan

JPMorgan a publié un profit annuel record en dépit du recul de ses résultats au quatrième trimestre. Sur cette période, la banque américaine a enregistré un repli de 15% de son bénéfice net à 9,3 milliards de dollars, soit 3,04 dollars par action. Sur l'ensemble de 2023, JPMorgan a généré un bénéfice net de 49,6 milliards de dollars. Ses comptes ont été pénalisés en fin d'année par une charge de 2,9 milliards de dollars, qui est destinée à remettre à flot la FDIC.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3,97 dollars, dépassant nettement le consensus FactSet s'élevant à 3,35 dollars.

Les revenus ont augmenté de 12% à 38,57 milliards de dollars, soutenus par le bond de 19% des revenus d'intérêts à 24,2 milliards de dollars et le rachat de la banque en difficulté First Republic. Le marché ciblait cependant 39,73 milliards de dollars.

Au quatrième trimestre, le bénéfice net de Bank of America a chuté de 56% à 3,1 milliards de dollars, soit 35 cents par action. Ses comptes ont été plombés par une charge de 2,1 milliards de dollars avant impôts - argent destiné à renflouer la FDIC - et une charge de 1,6 milliard d'euros liée à la fin du Libor. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 70 cents. S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a reculé de 10% à 22 milliards de dollars, là où le marché anticipait 23,7 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts ont baissé de 5% à 13,9 milliards de dollars.

Citigroup va couper dans ses effectifs

Pour sa part, Citigroup a enregistré une perte au quatrième trimestre, pénalisée par d'importantes charges et provisions liées à l'Argentine, la Russie et la FDIC. Les investisseurs avaient cependant déjà été prévenus via la publication d'une notice auprès de la Sec. Elle affiche ainsi une perte nette de 1,84 milliard de dollars, soit -1,16 dollar par action contre un profit de 2,5 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 84 cents. Les revenus ont reculé de 3% à 17,44 milliards de dollars. Citigroup a indiqué qu'elle allait supprimer 20000 postes d'ici la fin 2026.