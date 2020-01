Les valeurs du jour à Wall Street GOLDMAN SACHS et BANK OF AMERICA dévoilent des résultats contrastés

(AOF) - La saison des résultats se poursuit pour les banques américaines. Après JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo hier, Goldman Sachs et Bank of America ont présenté les leurs en début d'après-midi. En Bourse, Goldman Sachs gagne 1,28% à 248,10 dollars grâce notamment à sa bonne performance dans le courtage sur les obligations, devises et matières premières (FICC). En revanche, Bank of America fléchit de 2,19% à 34,54 dollars, l'activité de banque de détail étant ressortie sous les attentes.

Au quatrième trimestre, Goldman Sachs a connu une chute de 24% de son bénéfice net à 1,92 milliard de dollars, soit 4,69 dollars par action. Le bénéfice par action est nettement inférieur au consensus FactSet s'élevant à 5,47 dollars. Historiquement les analystes éprouvent beaucoup de difficultés à anticiper les bénéfices de la célèbre banque d'affaires américaine en raison de l'importance et de la volatilité des rémunérations. Dans le même temps, les revenus ont bondi de 23% à 9,96 milliards de dollars, surpassant nettement les attentes de 8,55 milliards de dollars.

Le grand écart entre les profits et les revenus s'explique par le bond de 42% des dépenses opérationnelles à 7,3 milliards de dollars. Dans le détail, les rémunérations et les avantages ont progressé de 64% à 3,05 milliards de dollars. Les provisions nettes pour litiges et procédures réglementaires sont, elles, passées en un an de 516 à 1,09 milliard de dollars. Goldman Sachs met de l'argent en réserve alors qu'il devrait payer une lourde amende dans le cadre du scandale du fonds souverain malaisien 1MDB. Elle pourrait atteindre 2 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal.

S'agissant des métiers de marché, Goldman Sachs a dévoilé des revenus en progression de 33% à 3,48 milliards de dollars. Dans le courtage sur les obligations, devises et matières premières (FICC), il a augmenté de 63% à 1,77 milliard de dollars. Dans le courtage sur actions, les revenus ont augmenté de 12% à 1,71 milliard de dollars.

Sa concurrente Bank of America a pour sa part généré un bénéfice net en baisse de 4% à 6,99 milliards de dollars, soit 74 cents par action. Ce dernier est supérieur au consensus FaectSet de 68 cents par action. Le produit net bancaire a cependant reculé de 1% à 22,35 milliards de dollars, décevant les analystes, qui anticipaient 22,68 milliards de dollars.

L'activité de banque de détail a en particulier déçu, avec des revenus en recul de 4% à 9,5 milliards de dollars en raison du recul des revenus d'intérêt. Ils ont baissé de 3% à la suite des baisses des taux de la Fed. Son bénéfice net a chuté de 10% à 3,1 milliards de dollars.